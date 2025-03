María Celeste Arrarás considera regresar a la televisión

"Tengo un acercamiento muy interesante que estoy estudiando. Es algo que ha surgido muy reciente. No quiero entrar en detalles. Este tipo de cosas no es bueno comentarlas hasta que esté bien cocinado, si es que se va a dar el proyecto", comentó.

"Sería con una cadena importante, es lo único que puedo decir. Si se concreta, sería extremadamente pronto", agregó.

Aunque la ganadora de un Emmy aseveró que de Telemundo y Univision se fue en buenos términos, no especificó si el acercamiento que tuvo es de alguna de estas dos cadenas. "Yo me fui de buenas con ambas cadenas y es algo que se puede hacer, que muy poca gente lo logra".

"Estoy explorando opciones"

No obstante, señaló que de ambas empresas ha recibido invitaciones para participar en proyectos.

"Desde que estoy por mi cuenta me han invitado a ambas cadenas a participar en diferentes proyectos y me han hecho acercamientos de ambas cadenas para proyectos. Eso ha venido pasando desde hace tiempo. Estoy explorando opciones", aseveró.

Si bien la puertorriqueña valora que se le tome en cuenta para diversos planes a futuro, aseguró que algo que en este momento valora es la independencia y tiempo libre que hoy disfruta.

"El problema ha estado en que yo siempre he dicho que no quiero regresar a trabajar en un programa de televisión que sea a diario, que requiera mi presencia diaria. Tal vez algo de episodios una temporada, o que sea una vez a la semana, algo así que me permita tener la libertad que tanto valoro hoy en día para estar con mi familia, para viajar, para tener calidad de vida, que son cosas que no tuve por muchos años debido a las exigencias de la profesión".