María Celeste Arrarás regresa al mundo de las noticias

"Pronto tendré un programa en @youtube", escribió María Celeste Arrarás en la red social en la que cuenta con 1.8 millones de fans. Además, explicó cómo se podrá acceder a su nuevo programa.

"Cuando lo anuncié, hace dos días, muchos me preguntaron cómo podían verlo. Sencillo: solo tienen que suscribirse gratis a mi canal de YouTube María Celeste Arrarás. Pueden ir directo apretando el enlace que aparece aquí en mi perfil de Instagram", detalló la periodista, de 60 años de edad, quien agradeció a sus seguidores.

"Al suscribirte, recibirás la notificación de cuando demos comienzo. ¡Gracias por quererme casi tanto como yo a ustedes!", finalizó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Celeste (@mariacelestearraras)

Aunque María Celeste Live aún no se ha estrenado, el canal de YouTube cuenta con seis videos de la periodista.

"Por ahí viene. Muchos de ustedes me lo han pedido y en eso he estado trabajando... es uno de varios proyectos en los que estoy trabajando", dijo María Celeste desde la plataforma digital.

Y ante este nuevo proyecto laboral, en su momento María Celeste aseguró que le gustaría trabajar en otros canales.

“Estoy abierta a todo. Tengo la puerta abierta y enfrente de mí tengo un sol brillante que me está dejando ciega. Estoy avanzando hacia esa luz y lo que viene va a ser lindo”, declaró Arrarás a People en Español.

La periodista boricua comenzó a pensar en nuevos rumbos a raíz de ser despedida en agosto del pasado año del programa Al rojo vivo, de Telemundo.

“Tengo sueños de sobra. El tiempo dirá. Yo soy una persona a quien le gusta trabajar fuerte, me gusta entretenerme con el trabajo y sumergirme en un proyecto. Así que eso vendrá, ¿cuál será?, es demasiado rápido. Y si digo que he pensado en algo, estaría mintiendo. Quiero tomarme un descanso mental y de ahí empezar a ver las cosas más claras”, dijo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS días después de su despido de la cadena a la que dedicó 15 años de su vida laboral.

“La fórmula de antes de cuando uno dejaba un trabajo o lo dejaban, como en mi caso, ha cambiado tremendamente. Hay mucha más variedad de opciones e independencia. Y espero que me vaya bien, vamos a ver qué me trae el destino. Ojalá que aparezcan las oportunidades que me convengan y que yo sepa identificarlas para aprovecharlas”.