Mariela Castro a Gente de Zona: "¿Habrán sentido vergüenza de tanta indignidad?"

El director del medio llamó "payaso" a Otaola y de los músicos dijo que "demostraron haber aprendido la lección que el presunto influencer le viene enseñando desde hace meses: la de pedir la libertad de Cuba y el fin de la dictadura".

Para Lagarde, el evento fue "una muestra de la abundante mediocridad que mal florece en el pantano de la incultura que es Miami", donde, además, dijo, "la esquizofrenia política" afecta a la que llamó "nueva generación de timadores que pretende capitalizar a su favor el negocio de la industria anticubana".

Mariela Castro Espín “De Gente de Zona puede decirse a su favor que tuvo la "rebeldía" de no dejarse humillar más al ser presentado por su "... Posted by Mariela Castro Espín on Sunday, October 11, 2020

Según el periodista oficialista, tanto los viejos como los nuevos "contrarrevolucionarios" las únicas dos victorias que pueden anotarse son "la de haber logrado, durante 60 años, seguir estafando, con sus presiones y mentiras, a la comunidad cubana de Florida" y "la otra, la de haber puesto de rodillas, mediante el chantaje, a artistas que no vacilan en poner su talento a la misma altura de quienes pagan para mancillar con sangre de cerdo los bustos de José Martí", en referencia a la activista Ana Olema, una de las organizadoras del evento.

Como destacó la hija de Raúl Castro en su publicación, Lagarde celebró que Gente de Zona "tuvo la 'rebeldía' de no dejarse humillar más, al no permitir ser presentado por el aleccionador Alexander Otaola, y no cerrar, como se había previsto, el mediocre festival".

"Cantaron una sola canción, dijeron las consignas aprendidas en el manual de la libertad de creación artística de Miami y con la misma, raudos y veloces, se montaron en su camioneta y se largaron. ¿Habrán sentido vergüenza de tanta indignidad?", se preguntó el autor.

Alexander Delgado y Randy Malcom aseguraron en una entrevista tras el Free Cuba Fest que "lo que más duele es no poder volver a Cuba" y que sin antes no reconocieron que hay una dictadura en la isla era por el "miedo a no poder volver a ver a su familia".

En su ataque al dúo, Lagarde, sin embargo, consideró estas declaraciones como una "justificación de su genuflexión".

"A la única represalia que sí le han temido, como demostraron el sábado, nada menos que en un acto para apoyar la campaña de Trump, es a la de perder el billete por la simple razón de haberle sido fiel al pueblo que los hizo artistas con sus aplausos", los acusó.