Marjorie De Sousa promociona la canción "Morenito de amor"

El tema fusiona varios de los sonidos de moda que transporta y hacen disfrutar de la energía del baile.

"Morenito de amor" es una invitación a dejar fluir y para Marjorie de Sousa es un tema que la cautivó desde la primera vez que lo escuchó y en él ha plasmado la alegría que le contagia la música.

La canción se grabó en México bajo la producción de Gabriel Gurmeitte y José Iván Martí, acompañados de músicos que lograron fusionar todos esos sonidos en uno y hacer de "Morenito de amor" un espectacular tema.

"Me siento feliz y plena de poder hacer lo que me gusta, de nunca quedarme con las ganas, de apostar por mis sueños y afortunada de poder compartirlos con mi público, con mis fans, con la gente que me ama, por ellos vivo, por ellos sigo aquí superándome cada día, Gracias a Dios. Por sus infinitas bendiciones, espero les guste", afirma la artista y modelo de origen venezolano Marjorie de Sousa.

"Morenito de amor" ya está disponible en todas las plataformas digitales en línea.