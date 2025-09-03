miércoles 3  de  septiembre 2025
Marjorie de Sousa reacciona con calma a acusaciones de Julián Gil

Este episodio se suma a los conflictos que Marjorie de Sousa y Julián Gil han protagonizado desde su separación

Marjorie de Sousa.

Marjorie de Sousa.

Captura de pantalla / Instagram @marjodsousa
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La actriz venezolana Marjorie de Sousa reaccionó con calma el silencio a las declaraciones de Julián Gil en un reality show, donde él aseguró que una de las razones de su separación fue el supuesto consumo de alcohol en la familia de la intérprete, particularmente en su madre.

Ante la controversia, De Sousa reaccionó con serenidad. Al ser abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actriz optó por no dar declaraciones al respecto, manteniendo una actitud reservada y sin alimentar la polémica que ha rodeado su relación con Gil desde hace años.

Las palabras de Julián Gil reavivaron un tema delicado. Durante su participación televisiva, el actor argentino mencionó que no estaba dispuesto a convivir con la madre de Marjorie debido a esa situación, lo que habría deteriorado la relación de pareja. Aunque no señaló directamente a la actriz, sus comentarios dejaron entrever que el ambiente familiar fue un factor determinante en la ruptura.

Conflictos

Este episodio se suma a los conflictos que ambos han protagonizado desde su separación y que, en diferentes momentos, han llegado a los medios. Según relató Gil, la experiencia le recordó pasajes de su infancia marcados por el alcoholismo en su entorno, un recuerdo que asegura no estaba dispuesto a repetir.

Marjorie, por su parte, decidió guardar silencio y no entrar en confrontaciones públicas, estrategia que ha mantenido en medio de las controversias con el padre de su hijo. Con una postura tranquila y distante, la actriz dejó claro que no dará espacio a un enfrentamiento mediático que pudiera escalar.

Con este episodio, la historia entre Marjorie de Sousa y Julián Gil vuelve a acaparar titulares, confirmando que, pese al paso del tiempo, su relación continúa generando interés y debate en la esfera pública.

