Michelle Salas revela si Luis Miguel la entregará en el altar

Michelle Salas , hija de Luis Miguel, llega a The Panthere De Cartier Party en Los Ángeles el 5 de mayo de 2017.

“Pues mira toda mi familia está invitada”, dijo al respecto.

Igualmente, Michelle aprovechó la oportunidad para aclarar si el Sol de México la llevará al altar.“No lo sé, todavía no lo he pensado, estoy todavía en las nubes con lo que acaba de pasar (su compromiso)”, explicó la joven influencer de 33 años.

No es un secreto que la relación entre Michelle y Luis Miguel ha pasado por muchos altibajos, y actualmente ambos han estado distanciados.

Sin embargo, la modelo aprovechó la oportunidad para explicar cómo han sido las semanas posteriores a la propuesta y cómo la felicidad la ha embargado tras la importante decisión.

“(Mi compromiso) se los contaré con más detalle, porque fue muy lindo", comentó.

Señaló que se encuentra trabajando en los detalles de la celebración, pero que es un trabajo arduo.

"Todavía estoy en eso, porque entre trabajar y organizar una boda, las mujeres que se han casado saben de lo que estoy hablando, es un estrés. Estoy viendo propuestas; así que cuando tenga algo más concreto con gusto lo contaré", dijo.

Los reporteros también le preguntaron a Michelle si había escuchado cómo Aracely Arámbula llamó a su padre, refiriéndose a la expresión 'rey cucaracho'. “No lo he visto eso, que risa... Yo creo que lo dijo de broma”, dijo entre risas.

Igualmente, dio su opinión sobre la presunta demanda que la actriz impuso contra El Sol por la manutención de sus dos hermanos. “No sé, eso ha salido como 30 mil veces como chisme, eso no es nada que me conste a mí, así que no tengo mucho que comentar", enfatizó.

