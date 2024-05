Miracle Theatre estrena la obra "A Rock Sails By"

Cortesía/Actors' Playhouse at the Miracle Theatre

MIAMI.- La compañía Actors' Playhouse estrena en el Miracle Theatre de Florida la obra de Sean Grennan, A Rock Sails By. La producción, que estará en cartelera desde el 15 de mayo hasta el 9 de junio, es dirigida por David Arisco y llega a las tablas tras la exitosa temporada de Now and Then, The Tin, también de Grennan.