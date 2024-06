Miss Ecuador 2024 devela que usa peluca a causa del síndrome de Hashimoto

"Tengo una enfermedad autoinmune que de alguna u otra manera te hace sentirte limitada, pero los límites están en la mente. No tiene mejoría, es por el resto de tu vida, no tiene cura", reseñó el portal RPP.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mara Topic Verduga (@maratopic)

Según Mayo Clinic, la enfermedad afecta directamente a la glándula tiroides.

"La tiroides produce hormonas que ayudan a regular varias de las funciones del cuerpo. Un trastorno autoinmunitario es una enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos. En la enfermedad de Hashimoto, las células del sistema inmunitario producen la muerte de las células de la tiroides que producen las hormonas. La enfermedad suele dar como resultado una reducción en la producción de hormonas (hipotiroidismo)", reseña la página de medicina.

La enfermedad

Topic, quien solicitó en las redes sociales ser reconocida como una mujer que busca unir a su país a través del certamen de belleza más importante del mundo, aseveró que el síndrome ataca a las personas de distintas formas. En su caso ve la pérdida del cabello.

"Tu sistema inmunológico constantemente te está atacando. Hay personas que se ve de diferentes maneras, hay personas que no se pueden levantar de la cama, otras tienen altos niveles de estrés y no pueden hacer actividades físicas, otras tienen la piel súper seca, a mí se me refleja en la pérdida de cabello, a otras no", comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mara Topic Verduga (@maratopic)

La modelo también destacó que, por recomendación de su médico, usa peluca para no maltratar el cuero cabelludo.

"Es un mal progresivo, pero estamos tratando de mejorar. Por eso mi doctora me dijo 'Mara, por qué no usas peluca, para que el poco pelo que estamos recuperando no se te dañe'".

La sugerencia fue tomada. Y, aunque el padecimiento la ha obligado a ver cambios importantes en su vida no ha sido una limitante para perseguir la corona del Miss Universo.