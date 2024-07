Miss Universo Sheynnis Palacios visita Miami para apoyar fundación

"Buenas a todos. Muchos me conocen, los que no me conocen, soy Taty Guiribitey -conocía como La Mamiloverl-; para mí es más que un honor respaldar... la presencia de Miss Universo Sheynnis, dije: 'cuenta ya, ¿dónde firmo?, firmo aquí'", expresó la CEO de Guiribitey Family Foundation, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hilton Bentley South Beach.

"Este evento tiene doble causa porque es la primera vez que nosotros tenemos a Miss Universo. Nuestra Miss Universo que desafortunadamente no tiene un país donde celebrar, un país que pueda compartir con ella y por eso nosotros nos sentimos en la obligación de hacerle sentir a ella que Miami es su ciudad, ya que como Nicaragua, por los problemas que ha tenido ella con el Gobierno, no la puede respaldar, yo creo que este es el momento en el que nosotros podemos darle a ella ese ánimo para que celebre con nosotros", agregó La Mamiloverl ante varios medios de comunicación que estuvieron presentes en la velada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taty Guiribitey (@la_mamilover)

Además de Palacios, personalidades como Sissy Fleitas, Ivan Valdes, Abisai Hernández, Dr. Víctor Lubin, Prince Julio Cesar, entre otros, también estuvieron presentes en el encuentro.

Sobre la fundación

De acuerdo con su página web, Guiribitey Family Foundation se dedica a mejorar la calidad de vida de comunidades desfavorecidas en América Latina a través de iniciativas sostenibles de educación y atención médica.

"Nos esforzamos por empoderar a las personas y las familias brindándoles recursos y oportunidades esenciales para un futuro mejor", reseña dicho portal.