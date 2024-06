Modelo de talla grande es coronada Miss Alabama

MIAMI.- La modelo Sara Milliken se convirtió en la primera modelo de talla grande en coronarse como Miss Alabama . Su ascenso en el concurso de belleza ha sido celebrado por muchos, pero también rechazado por otros que la han atacado por no cumplir con los estándares tradicionales en cuanto a las medidas de las concursantes.

Información difundida por WKRG News señaló que la joven de 23 años ha perseguido el deseo de ser reina de belleza desde los 15 años, cuando debutó en un certamen. A sus 16 repitió la experiencia.

Activismo

Pese a recibir comentarios ofensivos en redes sociales, Sara no permite que la negatividad de un grupo empañe su felicidad y ha hecho frente a los mismos.

En Instagram publicó un video de un noticiero en el que hablaban sobre su participación en el certamen, y compartió un emotivo comunicado.

"Solo soy una mujer de Atmore viviendo su sueño", con estas palabras Milliken inició su escrito.

En el texto, señaló la importancia de ver las dos caras de la moneda, y expuso cómo su coronación ha sido juzgada por muchos.

"Creo que es importante abordar la parte de la historia que no salió al aire. Cuando publicaron por primera vez la foto de este día, recibió más de 2.000 comentarios y fue vista más de un millón de veces. Muchos mensajes fueron positivos, pero también hubo mucha negatividad. Las cosas que decían algunas personas eran realmente repugnantes", comentó.

Aunque no quiere darle importancia a las opinión destructivas, sí considera necesario hacer un llamado con la intención de visibilizar el bullying que las personas plus size sufren por no cumplir las expectativas y los cánones físicos que la sociedad exige.

"Hay algo importante que contar y siento que como titular sería sumamente irresponsable de mi parte no abordar la 'segunda parte' de esta historia. Siento que muchas veces la gente recurre al ciberbullying porque no lo siente real. Son solo palabras en una pantalla, ¿verdad? ¿No es posible que cause daño físico?. Estás equivocado".

"Las víctimas de ciberacoso tienen dos veces más probabilidades de autolesionarse. Curiosamente, los perpetradores de ciberacoso corren un mayor riesgo de tener pensamientos y comportamientos suicidas. El viejo dicho suena cierto... las personas lastimadas lastiman a las personas", agregó.

Salud mental

Sara Milliken hizo un llamado a las personas que son víctimas de abusos a buscar ayuda y redes de apoyo a la que puedan recurrir si están pasando por un momento de vulnerabilidad.

"Por favor, sepan que tanto las víctimas como los perpetradores no tienen que recurrir a esto. Hay ayuda disponible y la salud mental es un tema más ahora que nunca. Llame al 988 si tiene estos pensamientos".

"Tengo la suerte de informar que estoy mentalmente en un gran lugar y no estoy experimentando estos pensamientos. Sin embargo, este no es el caso para todos. La mejor manera de evitar que esto suceda es simplemente difundir la bondad", manifestó.