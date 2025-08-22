viernes 22  de  agosto 2025
MTV VMAs 2025 honra a Mariah Carey con el premio Video Vanguard

La intérprete vuelve al escenario de los MTV VMAs 2025 luego de 20 años ausente. Fue en 2025 cuando la diva se presentó por última vez interpretando We Belong Together y Shake It Off

Mariah Carey presenta un premio en el escenario durante la 66.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Amy Sussman/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Los MTV VMAs 2025 anunciaron que Mariah Carey recibirá el premio Video Vanguard, además de tener una presentación durante la gala que se paseará por los éxitos de su trayectoria artística.

La premiación concede a la intérprete de Always Be My Baby y Hero este premio 35 años después de haber iniciado su carrera musical.

Mariah también se convierte en la octava mujer que consigue el reconocimiento de forma consecutiva. Previamente lo alzaron Rihanna (2016), Pink (2017), Lopez (2018), Elliott (2019), Nicki Minaj (2022), Shakira (2023) y Katy Perry (2024). En 20202 y 2021, no se llevaron a cabo los premios por la pandemia del COVID-19.

Billboard informó que Carey, de 56 años, se convierte en la intérprete más longeva en recibir el galardón. "Superando a Richard Lester, director de las películas de The Beatles, A Hard Day’s Night y Help!. Lester tenía 52 años cuando recibió el galardón en los primeros VMAs en 1984", reseña el medio.

Presentación

Carey debutó en los VMAs en 1991 interpretando Emotions.

En 1997, regresó a los escenarios de esta presentación para presentar el premio Vanguard a LL COOL J. Un año después regresó para abrir junto a Whitney Houston el espectáculo que se considera uno de los momentos más icónicos de la cultura pop, pues ambas usaron accidentalmente el mismo vestido.

Posteriormente, las estrellas presentaron el premio a mejor video masculino, que ganó Will Smith por Just the Two of Us.

La intérprete vuelve al escenario de los MTV VMAs 2025 luego de 20 años ausente.

Fue en 2025 cuando la diva interpretó We Belong Together y Shake It Off, durante un segmento en compañía de Jadakiss y Jermaine Dupri.

"El comunicado de prensa de MTV que anuncia el premio lo menciona dos veces como el Video Vanguard Award y una vez como el Michael Jackson Video Vanguard Award. Carey y Jackson estuvieron firmados con sellos de Sony Music durante la década de 1990", señala Billboard.

Los MTV VMAs 2025 se transmitirán en vivo el domingo 7 de septiembre a las 8 p.m. (hora del este) / 5 p.m. (hora del pacífico) por CBS, y contará con una transmisión simultánea en MTV y en streaming a través de Paramount+.

