Natti Natasha comparte en Premios Juventud que tendrá una niña

La cantante dominicana Natti Natasha asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

MIAMI.- La vigésimo segunda entrega de los Premios Juventud no solo celebró al talento hispano, también fue el escenario perfecto para que Natti Natasha revelara al mundo que está en la dulce espera de una niña.

La cantante de 38 años ya había adelantado que sería en la ceremonia que realizaría el gender reveal con el estreno del tema Traje Aquí.

Natti estuvo acompañada de la Sinfónica Juvenil Nacional y lucía un vestido blanco, el cual se pintó de rosa cuando culminaba el tema.

"Un ángel yo pedí/ mis sueños yo cumplí/ cuando las traje aquí", dice la canción que dedica a las hijas que comparte con el productor Raphy Pina.

Al culminar la presentación, Alejandra Espinoza salió al escenario y dijo: "Por si no se habían dado cuenta, ¡es niña!. Por su parte, Clarissa Molina agregó: "¡Qué felicidad!".

La modelo paraguaya Nadia Ferreira también la felicitó y destacó el rol que tendrá el padre de la pequeña. "Te ves bella. Raphy nació para ser el consentido de la casa".

En días previos a la velada, la intérprete había estado luciendo trajes rosados y azules para despistar a sus seguidores.