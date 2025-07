"Nicholas, regalo de amor", un libro sobre una historia de lucha, esperanza y empatía

LETRAS Julio César Pérez Hernández presenta el libro "Courtyards of Cuba"

En entrevista con Diario Las Américas, la autora relata que durante años fue escribiendo pequeñas notas sobre su experiencia, como un diario íntimo donde plasmaba los momentos buenos y también los más duros. Sin embargo, fue a finales del año pasado cuando sintió que era el momento de transformar esas palabras en un libro para compartir con el mundo.

Entre las razones que la impulsaron estuvo la necesidad de cubrir costosas terapias intensivas para su hijo. Aunque Nicholas cuenta con seguro médico, el centro especializado donde recibe tratamiento no acepta ningún tipo de seguro. A esto se sumó su deseo de visibilizar la realidad que viven muchas familias con niños con necesidades especiales.

Sanación y empatía

Nicholas, regalo de amor narra la historia de un niño con parálisis cerebral, autismo, problemas visuales y escoliosis severa, cuya vida ha representado un desafío diario, pero también una fuente constante de aprendizaje para su familia.

A través de una narrativa íntima y sincera, Yordanka Fernández comparte momentos de dolor, fortaleza y sanación, con la esperanza de que su testimonio inspire empatía y comprensión.

“Lloré muchísimo mientras revisaba y revisaba el libro. A pesar de que resumí 18 años en pocas páginas, fue muy intenso. Recordar lo que más me ha dolido, releerlo, memorizar cada palabra… fue un proceso triste y, al mismo tiempo, de sanación”, confiesa.

Ese equilibrio entre el dolor y la luz está presente en cada capítulo, especialmente en aquellos que la marcaron profundamente. Uno de ellos trata sobre el abuso disfrazado de cuidado: “Les pido a los padres que cuiden a sus hijos, que los observen. Si notan algo raro, investiguen. Estos niños no saben defenderse”.

Otro capítulo clave aborda el dolor de las limitaciones, una reflexión honesta sobre las expectativas que como madre tuvo que dejar atrás: “Tienes que vivir con el dolor de que él nunca va a poder ser un niño común ni hacer las cosas que las personas normales dan por hechas”.

Crear conciencia

Para Fernández, lo más importante es que su libro sirva para crear conciencia. El mensaje que desea dejar en cada lector es claro: empatía. Que quienes lean esta historia reconozcan las bendiciones de su vida cotidiana y dejen de quejarse por cosas superficiales.

“Hay personas que sufren en silencio y siguen adelante con fortaleza y sonrisa”, dice. Y añade que su mayor deseo es que su testimonio motive a otros a ser mejores personas y a valorar lo verdaderamente esencial.

El libro también incluye reflexiones personales que van más allá del rol de madre. “Incluyo muchas reflexiones. Una de ellas es que no tienes el derecho a tener depresión, ni a sentirte triste o a gritar. Tienes que levantarte y sonreír, porque tu hijo necesita ver a una madre fuerte”, afirma.

Dónde encontrar el libro

Nicholas, regalo de amor está disponible en Amazon, en una edición bilingüe (español e inglés), pensada para llegar a un público más amplio.

Luego de su presentación oficial en abril, Yordanka Fernández vuelve a compartir su historia este viernes 1° de agosto, a las 6 pm, en el Sentir Cubano, en una presentación especial con fines benéficos. Todo lo recaudado será destinado a cubrir las terapias que necesita Nicholas.

Aunque por ahora no tiene planes de escribir una segunda parte, Yordanka no descarta llevar este testimonio a otros formatos, como charlas, documentales o proyectos audiovisuales, si tuviera la oportunidad y el apoyo necesario. Porque como ella misma resume: “Mi hijo Nicolás ha sido mi regalo de amor. Ha sido lo mejor que me ha pasado.”