miércoles 3  de  septiembre 2025
CINE

Paramount apuesta por adaptar "Call of Duty" al cine

"Paramount desarrollará, producirá y distribuirá una película de acción basada en 'Call of Duty'", dijo la compañía en el comunicado

Paramount apuesta por adaptar Call of Duty al cine

Paramount apuesta por adaptar "Call of Duty" al cine

Europa Press

LOS ÁNGELES.- El estudio de Hollywood Paramount anunció este martes que producirá una película basada en los populares videojuegos de Call of Duty.

Lanzado por primera vez en 2003, Call of Duty es una de las franquicias de videojuegos más exitosas del mundo y ha vendido 500 millones de copias. Lo juegan mensualmente más de 100 millones de personas.

Lee además
Cardi B. 
CELEBRIDADES

Jurado absuelve a Cardi B en demanda civil
Marjorie de Sousa.
FAMOSOS

Marjorie de Sousa reacciona con calma a acusaciones de Julián Gil

Paramount fue adquirida recientemente por la familia del multimillonario Larry Ellison, fundador de Oracle. Su hijo David Ellison asumió el control de Paramount el mes pasado y está supervisando los esfuerzos para revitalizar el legendario pero debilitado estudio detrás de títulos como Top Gun y El padrino.

"Como fanático de toda la vida de 'Call of Duty', esto es realmente un sueño hecho realidad", dijo David Ellison en un comunicado.

Los juegos Call of Duty son producidos por Activision-Blizzard, comprados por Microsoft en 2023 por USD 69.000 millones, en la mayor adquisición del sector.

Bajo el acuerdo con Activision, Paramount: "desarrollará, producirá y distribuirá una película de acción basada en 'Call of Duty'", dijo la compañía en el comunicado.

Sin embargo, no dio información del valor económico del acuerdo ni detalles del proyecto cinematográfico.

La revista Variety informó que la asociación podría expandirse a más películas y programas de televisión de Call of Duty, citando fuentes anónimas. Paramount no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.

"Que Activision y jugadores de todo el mundo confían en nosotros para llevar este extraordinario universo narrativo a la gran pantalla es tanto un honor como una responsabilidad que no tomamos a la ligera", afirmó David Ellison.

Durante mucho tiempo los estudios de cine han tenido dificultades para adaptar videojuegos populares a la gran pantalla.

Pero éxitos recientes como Super Mario Bros.: La película, que recaudó más de 1.300 millones de dólares a nivel mundial, y los casi 1.000 millones que obtuvo Una película de Minecraft indican que podrían haber descifrado la fórmula.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alejandro Sanz sorprende al pasear de incógnito en Puebla

Captan a Antonio de la Rúa disfrutando concierto de Shakira en México

Gérard Depardieu vuelve a ser juzgado por las autoridades francesas por violación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
INVESTIGACIÓN

Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad

Te puede interesar

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

Por DANIEL CASTROPÉ
Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida
TRONO ESTATAL

Paul Renner lanza su campaña para gobernador de Florida

Philip J. Smith
FLORIDA

Depredador sexual convicto cae en trampa policial tras intentar reunirse con un menor

En EEUU, el ICE bajo la administración de Donald Trump ha alcanzado cifras récord de arrestos y deportaciones de inmigrantes irregulares.
EEUU

Tribunal de Apelaciones impide uso de Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro