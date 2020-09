Pareja de Nacho tuvo parálisis facial en el Miss Venezuela

"Cuando entré al Miss Venezuela me pidieron hacerme dos cirugías estéticas, la nariz y los senos para cubrir con los estereotipos del concurso y durante el mismo certamen sufrí una parálisis facial por mala praxis debido a una inyección en mi rostro, lo que me impidió sonreír durante seis meses", reveló la madre de la hija del cantante venezolano, Mya Michelle Mendoza Mille.

melanymille.jpg Melanny Mille, pareja sentimental de Nacho CAPTURA DE PANTALLA INSTAGRAM MELANNY MILLE

Melanny Mille reflexionó sobre algunas de las decisiones que tomó en relación con su cuerpo en el pasado.

"Gracias a ese triste episodio hoy valoro más que mi aspecto físico, pero a la vez cuido mi salud", agregó la nueva pareja sentimental del reguetonero en la leyenda de un carrete de fotos viejas que publicó en su Instagram.

Por otra parte, subrayó: "Físicamente he cambiado, he aprendido con los años como luce mejor mi cabello, mis cejas. Aprendí a maquillarme mejor, hasta que no necesitaba el sol para tener un lindo bronceado y de esa manera proteger mi piel”.

Melanny Mille convirtió a Nacho en padre de una niña el pasado 5 de julio.

El compositor y productor, exintegrante de Chino y Nacho, todavía sigue casado con Inger Devera, madre de sus tres hijos menores.

Nacho introdujo la demanda de divorcio el pasado mes de febrero.

Melanny Mille y Nacho iniciaron su relación en septiembre del año pasado.