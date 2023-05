Periodista Alix Aspe confirma salida de Telemundo

"Ustedes han sido testigo de que en las últimas semanas han sido de grandes cambios y decesiones en mi vida. Ya no me verán más en La mesa caliente y en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada por todo lo que viene. Con más ganas que nunca de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial", reveló la mexicana en un video que publicó anoche en su Instagram.