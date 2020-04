Personaje: Howard Wolowitz está basado en una persona real

"Tuve una breve carrera como programador informático. Fue cuando dejé la Universidad de Nueva York, trabajando en RadioShack, estuve trabajando en la creación de un software en casa de mi amigo Howie en Brooklyn", declaró en una entrevista para Slate.

Un dato curioso, aunque no desconocido, puesto que en 2012, Prady compartió en Twitter una imagen de Simon Helberg, que interpretaba a Wolowitz en la sitcom, con el auténtico Howard.

Tras 12 temporadas, 'The Big Bang Theory' terminó por todo lo alto en mayo del año pasado. Sin embargo, dos de sus actores volverán a reencontrarse, aunque en un proyecto completamente diferente.

Simon Helberg será uno de los protagonistas del drama 'As Sick as They Made Us', que será el debut como directora y guionista de Mayim Bialik, Amy Farrah Fowler en la sitcom.