Presentación de George Harris en Chile reaviva el debate sobre la xenofobia

La situación se tornó incómoda tanto para el artista como para los asistentes venezolanos que se encontraban en el lugar, quienes continuaban apoyándolo pese a las constantes interrupciones. Y ante los constantes obstáculos para continuar la rutina, Harris confrontó a sus desertores y los invitó a salir del recinto para no escuchar la rutina.

"Si no les gusta vayan a comprar bebida (…) Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar toda la noche. No dejan disfrutar a las personas que pagaron entradas para venir a verme a mí", manifestó.

Minutos más tarde, George Harris pidió a quienes le abucheaban bajar la guardia, pues él solo era un artista invitado que quería regalar una noche divertida al público del festival.

"Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal".

Intervención de los animadores

Tan solo quince minutos pasaron cuando el venezolano decidió despedirse y salir del escenario de la Quinta Vergara.

Inmediatamente, los animadores del festival, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, intercedieron e invitaron al artista a continuar el espectáculo que tenía preparado. Harris accedió a la solicitud y regresó a la tarima, pese a que los presentadores no mediaron con el público.

No obstante, las pitas volvieron a hacerse presente en medio de la actuación, lo que hizo que el humorista desistiera y se despidiera, una vez más, decepcionado.

"Yo no quiero insistir en esto, qué lástima que ganen los malos siempre. Qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show. De verdad muchísimas gracias por la oportunidad. Te amo, Chile, aunque haya algunas personas que sean complicadas. Gracias, Venezuela, por llenar este lugar", dijo.

En medio de la incertidumbre, los animadores insistieron nuevamente que continuara. Harris accedió, presentó un bloque musical y se despidió

George Harris se pronuncia tras boicot en Festival de Viña del Mar.

Denuncias de xenofobia

Al concluir la presentación, los venezolanos abandonaron el recinto y denunciaron que el comediante fue víctima de la xenofobia que sufren los oriundos del país caribeño.

Según declaraciones del comunicador venezolano Osman Aray, quien estuvo presente en el lugar, las consignas que se hicieron sentir fueron: «No a la xenofobia», «No dejaron actuar a nuestro humorista», «país xenofóbico», «nos vamos con nuestro catire».

Hasta los momentos, lo único que George Harris ha compartido sobre el show fue un breve mensaje en las historias de Instagram. "Se hizo lo que se pudo, mi gente. Lo siento mucho, los amo", reza el texto acompañado de un corazón pintado con la bandera tricolor.

Al concluir la primera noche del festival, los animadores y miembros de la logística del espectáculo rechazaron los señalamientos de xenofobia y aseveraron que el error fue de Harris al discutir con los pocos que estaban boicoteando el show. Además, insistieron en que ellos trataron de mediar en el conflicto y que el venezolano no cumplió con la rutina que estaba preparada.

"Hay varios temas. Una situación que fue compleja", dijo Karen Doggenweiler en rueda de prensa.

"Lamentablemente no realizó la rutina. La gran deuda que nos deja es haber podido realizar su rutina. Le dije "no pelee" se lo dije en el escenario", agregó Rafael Araneda.

Tras lo sucedido, el director del Festival, Álex Hernández defendió al venezolano y aseguró que sí hubo xenofobia durante su presentación.

"La rutina la revisé varias veces, la vi, la comenté con él, la encontramos divertida (...) Yo te aseguro que la rutina no estaba fome (aburrida), porque la vi entera y varias veces", comentó.

Igualmente, destacó que el error de Harris estuvo en priorizar a quienes lo abucheaban y eso permitió que la situación saliera de control.

"Él cometió un error que le costó caro. Cometió un error que le puede suceder a cualquier humorista, que es distraerse (...) Se engancha con personas que lo estaban molestando", añadió. "Había un grupo de personas que estaban organizadas y le gritaban cosas a él y él se distrajo. Tuvo momentos bastante espectaculares como show, pero llegó un momento en que se puso muy difícil todo, que la Quinta se transformó en una final de la Copa Libertadores entre Chile y Venezuela".

Cuando se le consultó si estaba de acuerdo con las declaraciones sobre que el humorista fue víctima de xenofobia, aseveró que sí.

"Por supuesto que hubo xenofobia. Hubo un grupo de venezolanos que estaban arriba que fueron atacados por un grupo pequeño de chilenos organizados ¡Era un grupo pequeño de chilenos desubicados!".

Señaló que en privado habló con Harris y le dijo que ese no es el reflejo de la mayoría de los chilenos. "Yo se lo dije a él. No todos somos así. Hay gente que se divierte haciendo esto y de pasada le hace daño a los demás. Punto".

Una asistente chilena repudió lo sucedido y destacó que fueron muchos los chilenos que asistieron a la inauguración del Festival de Viña del Mar para disfrutar del espectáculo de Harris.

"En mi propio país no son capaces de respetar un show de una persona que lleva una carrera de 20 años. No les costaba nada guardar un poco de silencio para disfrutar del show. Yo soy de Santiago y pedí permiso en mi trabajo para venir a ver a un gran artista y por cinco pelagatos que están adelante no pude ver un show que esperé caleta de tiempo que no pude entrar a tiempo porque llenó el Movistar. Ninguno de los que está abajo tiene nada que hacer ahí y dar el respeto que el artista se merece. Todo artista, ya sea chileno, venezolano, mexicano y de cualquier país, porque él vino a trabajar. Me pone triste que en Chile, en el año en que estamos, pasen este tipo de cosas. Es una vergüenza".

Campaña de desprestigio

Medios de comunicación locales, previo a la presentación del venezolano, cuestionaron algunos chistes de Harris, entre esos unos en los que habló del expresidente Salvador Allende y el actual jefe de Estado, Gabriel Boric.

George Harris fue cuestionado al respecto por presentadores del programa Contigo en la Mañana. El humorista señaló que sus expresiones no las vio como una falta de respeto, pues muchos comediantes extranjeros también han hecho chistes sobre la situación que atraviesa Venezuela.

Tras la respuesta, uno de los animadores le dijo que su argumento fue escrito por el Zar de la Belleza Osmel Sousa.

Ante el comentario, Harris se despidió.

Según informó NTN 24, el venezolano denunció que había recibido amenazas de muerte en redes sociales, luego de que los medios chilenos difundieron las declaraciones sobre ambos mandatarios; pero que tras una evaluación por parte de la logística y ejecutivos del Festival de Viña del Mar se decidió que no se retirara su presentación del programa.

No es la primera vez que George Harris se presenta en Chile. En septiembre de 2024, el venezolano realizó una parada en el país austral con su gira El Pueblo de Uno, donde logró un sold out en el icónico Movistar Arena de Santiago.