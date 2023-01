Principales estrenos de 2023 en las plataformas digitales

ENTRETENIMIENTO Estrenos de semana: "Lord of the Rings" y "Honk for Jesus"

La competición coreana muestra a 100 concursantes en plena forma física que se deben enfrentar en una sucesión de pruebas extenuantes para ganar la competición y hacerse con un premio metálico.

Fecha de estreno: 31 de enero.

Embed

Tríada

Protagonizada por la mexicana Maite Perroni e inspirada en un caso real, tres mujeres idénticas -una empresaria, una bailarina exótica y una perito forense- se encuentran para descubrir la misteriosa razón por la cual fueron separadas.

Fecha de estreno: 22 de febrero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Netflix Latinoamerica (@netflixlat)

The Mother

Dirigida por Niki Caro, Jennifer López da vida a una asesina que sale de su escondite para proteger a su hija, a la que dio en adopción años atrás, mientras huye de unos peligrosos enemigos.

Fecha de estreno: 12 de mayo.

Embed

Misión de rescate 2

Después de ser dado por muerto en la primera entrega, el mercenario de operaciones encubiertas Tyler Rake (Chris Hemsworth) regresa para otra misión de alto riesgo.

Fecha de estreno: 16 de junio.

Embed

Amazon Prime

Shotgun Wedding

Fecha de estreno: 27 de enero.

La comedia de acción romántica, dirigida por Jason Moore, muestra a Darcy (Jennifer López) y Tom (Josh Duhamel) reunir a sus familias para lo que será la boda del siglo justo cuando la pareja empieza a tener miedo al compromiso.

Embed

Fast & Furius 9

La novena entrega y el décimo largometraje estrenado en total de la franquicia The Fast and the Furious llega a la plataforma este mes para ver cómo Dom (Vin Diesel) y su esposa Leticia "Letty" Ortiz (Michelle Rodriguez) se enfrentan a los intrusos que llegan a su casa.

Fecha de estreno: 28 de enero.

Embed

Harlem 2

Creada por Tracy Oliver y en compañía de Malcolm D. Lee, Stacey Muhammad, Neema Barnette en la dirección, la nueva entrega continúa de cerca las vidas privilegiadas y las carreras prometedoras de Angie (Shoniqua Shandai), Tye (Jerrie Johnson), Quinn (Grace Byers) y Camille (Meagan Good): cuatro mujeres que residen en el barrio neoyorquino de Harlem.

Fecha de estreno: 3 de febrero.

Embed

Daisy Jones & The Six

Basada en la novela Daisy Jones & The Six, de Taylor Jenkins Reid, la serie sigue el ascenso de la banda de rock ficticia Daisy Jones and The Six en Los Ángeles de la década de los 70'.

Fecha de estreno: 3 de marzo.

Embed

HBO Max

Succession 4

La saga de la familia estadounidense ficticia de Logan Roy (Brian Cox), dueña de un conglomerado internacional de medios, continúa el drama en la nueva entrega: los cuatro hijos del magnate hacen lo imposible para mantener el poder en medio de diversos conflictos empresariales y personales.

Fecha de estreno: aún se desconoce la fecha exacta, pero estiman que llegue en la primavera de este año.

Embed

Euphoria 3

El exitoso drama protagonizado por Zendaya volverá este 2023 para seguir de cerca las vidas de un grupo de estudiantes de secundaria que navegan entre drogas, relaciones sexuales, traumas, redes sociales, amor y amistad.

Fecha de estreno: por confirmar.