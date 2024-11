Programación de la Feria del Libro de Miami este jueves

Programación del jueves, 21 de noviembre

Exposición Lit Encounters

11:00 a.m. | Recinto Wolfson del MDC

Celebrando Latino Poetry: The Library of America’s Anthology, de la Biblioteca de Estados Unidos con programación especial durante la semana de la Feria del Libro de Miami, Lit Encounters es una exposición especial presentada por Mad Arts en asociación con la galería de poesía digital Theverseverse, que trae una de las formas de expresión más duraderas de la humanidad al espacio del museo como el evento principal. La exposición, que reúne a escritores, artistas visuales y poetas, reimagina los límites de cómo se experimenta la poesía a través de una multiplicidad de medios y tecnologías, incluida la cadena de bloques como medio de publicación, distribución y mantenimiento de registros.

Lost Chapter

6:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC

A partir de las 6:00 p.m., y bajo los cielos estrellados de Miami, la propuesta Lost Chapter ofrece cada noche música en vivo con DJs de la ciudad, cócteles sin alcohol y bocados en los pop-ups de Smorgasburg Miami.

Cita con Jorge Ramos

6:30 p.m. | Auditorio (Building 1, 2nd Floor, Room 1261)

El periodista y escritor mexicano Jorge Ramos presentará Así veo las cosas: Lo que nunca te conté, obra donde reúne sus textos más personales y literarios escritos a lo largo de cuatro décadas de carrera. El encuentro contará con la periodista Luz María Doria, quien conversará con su colega sobre la obra literaria.

Panel Arte y Cultura del Caribe: Historias y Creaciones Inspiradas

7:00 p.m. | Virtual

En este evento en vivo en Miami Book Fair Online, artistas y autores caribeños compartirán su trabajo y perspectivas a través de una serie de entrevistas individuales.

An Evening with Connie Chung in Conversation with Maury Povich

8:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC | Boletos: $35 (incluye reserva y acceso a la Feria al Aire Libre)

La periodista Connie Chung hablará sobre sus memorias Connie: A Memoir en conversación con su esposo, la personalidad televisiva Maury Povich. Chung comparte historias detrás de escena de su innovadora carrera, incluidas sus experiencias como la primera estadounidense de origen asiático en presentar un programa nacional de noticias.

Acerca la Feria del Libro de Miami

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional. Durante el resto del año, la Feria del Libro de Miami materializa un calendario continuo de actividades, como The Little Haiti Book Festival; talleres de escritura creativa y publicación; presentaciones de autores; campañas de lectura; y Read to Learn Books for Free, una asociación con The Children's Trust que distribuye más de 150.000 libros gratuitos al año a niños en el condado de Miami-Dade.

La programación de la Feria del Libro de Miami es posible gracias al apoyo del estado de Florida y el National Endowment for the Arts, la Ciudad de Miami, el Departamento de Asuntos Culturales, el Concejo de Asuntos Culturales, la Alcaldesa y la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade, las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, la Oficina de Convenciones y Visitantes del Miami Metropolitano, la Autoridad de Desarrollo de Downtown Miami, los Amigos de la Feria; así como muchos colaboradores corporativos.

Para conocer más detalles sobre las propuestas culturales y literarias, se puede seguir a la Feria del Libro de Miami en las redes sociales @miamibookfair y #miamireads.