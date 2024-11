Programación de la Feria del Libro de Miami este lunes

Programación del lunes, 18 de noviembre

Lost Chapter

Lunes 18 de noviembre, a las 6:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC

A partir de las 6:00 p.m., y bajo los cielos estrellados de Miami, la propuesta Lost Chapter ofrece cada noche música en vivo con DJs de la ciudad, cócteles sin alcohol y bocados en los pop-ups de Smorgasburg Miami.

An Evening with Erik Larson

Lunes 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC | Boletos: $35 (incluye reserva y acceso a la Feria al Aire Libre)

El autor de obras de testimonio Erik Larson hablará sobre The Demon of Unrest: A Saga of Hubris, Heartbreak, and Heroism at the Dawn of the Civil War. Larson presenta un relato apasionante de los tumultuosos meses entre la elección de Lincoln y el comienzo de la Guerra de Secesión, basándose en diarios, comunicados secretos y otros registros históricos.

Acerca la Feria del Libro de Miami

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional. Durante el resto del año, la Feria del Libro de Miami materializa un calendario continuo de actividades, como The Little Haiti Book Festival; talleres de escritura creativa y publicación; presentaciones de autores; campañas de lectura; y Read to Learn Books for Free, una asociación con The Children's Trust que distribuye más de 150.000 libros gratuitos al año a niños en el condado de Miami-Dade.

La programación de la Feria del Libro de Miami es posible gracias al apoyo del estado de Florida y el National Endowment for the Arts, la Ciudad de Miami, el Departamento de Asuntos Culturales, el Concejo de Asuntos Culturales, la Alcaldesa y la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade, las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, la Oficina de Convenciones y Visitantes del Miami Metropolitano, la Autoridad de Desarrollo de Downtown Miami, los Amigos de la Feria; así como muchos colaboradores corporativos.

Para conocer más detalles sobre las propuestas culturales y literarias, se puede seguir a la Feria del Libro de Miami en las redes sociales @miamibookfair y #miamireads.