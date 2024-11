Programación de la Feria del Libro de Miami este miércoles

Programación del miércoles, 20 de noviembre

Lost Chapter

6:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC

A partir de las 6:00 p.m., y bajo los cielos estrellados de Miami, la propuesta Lost Chapter ofrece cada noche música en vivo con DJs de la ciudad, cócteles sin alcohol y bocados en los pop-ups de Smorgasburg Miami.

Panel sobre Legados culturales: sabiduría, bienestar y educación en narrativas latina y el caribe

7:00 p.m. | Virtual

El encuentro virtual, moderado por M.J. Fievre, coordinadora de ReadCaribbean y autora de The Ultimate Book of Confidence for Teen Girls: A Survival Guide for Navigating Life with Ease, abordará las obras literarias de los autores Berwick Augustin, Edward Paulino, Scherezade García, y Raquel Reichard; juntos, estos escritores brindarán información sobre las intersecciones del patrimonio, el bienestar y la educación en sus comunidades.

Messi, 10 miradas sobre el 10

7:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC

La feria presenta una obra que es una celebración, un homenaje y un tributo a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Esta compilación de ensayos plantea un recorrido en el que destacadas figuras internacionales transitan aventuras, personajes y momentos que van perfilando la figura de Lionel Messi. Moderado por Ramsés Sandoval, el evento contará con la presencia de Pablo Brescia, Rubén Costa, Ana María Ospina y Fernando Segura Trejo.

An Evening with Clarissa Ward

8:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC | Boletos: $25 (incluye reserva y acceso a la Feria al Aire Libre)

Clarissa Ward, corresponsal internacional en jefe de la cadena CNN, hablará sobre sus memorias On All Fronts: The Education of a Journalist, que narra sus experiencias informando desde zonas de conflicto en todo el mundo, incluidos Oriente Medio y África Central, y examina el panorama cambiante del periodismo internacional.

Acerca la Feria del Libro de Miami

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional. Durante el resto del año, la Feria del Libro de Miami materializa un calendario continuo de actividades, como The Little Haiti Book Festival; talleres de escritura creativa y publicación; presentaciones de autores; campañas de lectura; y Read to Learn Books for Free, una asociación con The Children's Trust que distribuye más de 150.000 libros gratuitos al año a niños en el condado de Miami-Dade.

La programación de la Feria del Libro de Miami es posible gracias al apoyo del estado de Florida y el National Endowment for the Arts, la Ciudad de Miami, el Departamento de Asuntos Culturales, el Concejo de Asuntos Culturales, la Alcaldesa y la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade, las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, la Oficina de Convenciones y Visitantes del Miami Metropolitano, la Autoridad de Desarrollo de Downtown Miami, los Amigos de la Feria; así como muchos colaboradores corporativos.

