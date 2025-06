"Raíces" celebra la trayectoria de Gloria Estefan y conquista Billboard

Detalló que la idea del álbum surgió hace dos años, tras grabar una versión especial de Bemba Colorá de Celia Cruz, lo que inspiró a su esposo, Emilio Estefan, a producir un disco tropical, como lo es Raíces, que fusiona los géneros que caracterizan a los Estefan: bolero, pop, tropical y funk.

Embed - Gloria Estefan - Raíces (Official Video)

La artista recordó con emoción la primera canción que le presentó Emilio, la cual da nombre al disco y la hizo llorar por su profundo mensaje.

Temas destacados y el proyecto musical para Broadway

Entre los temas destacados del álbum se encuentran La Vecina (No Sé Na’), Tan iguales y tan diferentes, Te juro y Tú y yo. Además, incluye versiones en español e inglés de Cuando el tiempo nos castiga, coescrita por Emilio y el cantautor peruano Gian Marco, y Mi niño bello (Para Sasha) / My beautiful boy (For Sasha), una emotiva composición que Gloria dedicó a su nieto Sasha.

Además, enfatizó que el proceso de creación del disco fue orgánico, permitiéndole cantar con libertad y resumió que Raíces es un disco hecho con mucho amor.

Por otra parte, compartió su entusiasmo por un nuevo proyecto musical para Broadway titulado Basura, el cual está musicalizando junto a su hija Emily. La obra está basada en un documental sobre una orquesta paraguaya y se espera que se estrene en 2027.

Álbum de Gloria Estefan conquista Billboard

"Raíces" ha irrumpido con fuerza en las listas de popularidad, marcando el sexto Top 10 consecutivo y total de Gloria Estefan en la lista Top Tropical Albums de Billboard.

El 16º álbum de estudio de la artista debutó en el puesto número 9 del chart con fecha del 14 de junio, acumulando 1.000 unidades equivalentes de álbumes en Estados Unidos, con la mayor parte de esas unidades provenientes de ventas tradicionales. El LP también generó 280.000 reproducciones oficiales bajo demanda.

Con este logro, Estefan se une a un selecto grupo de mujeres que han conseguido seis o más Top 10 en la lista Top Tropical Albums desde su creación en 1985, entre ellas Olga Tañón (18 Top 10), Celia Cruz (15), La India (12) y Gisselle (nueve).