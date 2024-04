Rebel Wilson revela que usó Ozempic para no volver a subir de peso

Rebel Wilson posa para los fotógrafos a su llegada al beneficio amfAR Cinema Against AIDS en el Hotel du Cap-Eden-Roc, durante el 76º festival internacional de cine de Cannes, el jueves 25 de mayo de 2023.

La intérprete de 44 años abordó su proceso de pérdida de peso durante una entrevista que concedió a The Sunday Times , en la que explicó que la decisión fue motivada por su deseo de ser madre, pues un médico de fertilidad le recomendó hacerlo para que el proceso de fecundación in vitro tuviera mayores probabilidades de éxito.

Sin embargo, recordó que muchas personas no querían que ella lo hiciera.

"Básicamente, aparte de mi mamá, nadie quería que perdiera peso. La gente pensó que perdería mi categoría en mi carrera, interpretando al personaje gordo y gracioso, y querían que continuara en eso", explicó.

La autora de The Rebel Rising: A Memoir señaló que no se dejó influenciar y en 2020, en plena pandemia del COVID-19, inició su año de salud que estuvo caracterizado por una dieta baja en azúcares, alta en proteínas y largas caminatas, que posteriormente se convirtió en subir y bajar las escaleras de la Ópera de Sydney.

Experiencia con Ozempic

Wilson destacó que tuvo una relación difícil con la comida, por lo que en su momento decidió consumir el medicamento para controlarlo.

"Alguien como yo podría tener un apetito insaciable por los dulces, así que creo que esas drogas pueden ser buenas", comentó.

Sin embargo, usó el medicamento por un período de tiempo breve.

"Creo firmemente que las mujeres jóvenes no deberían tratar de obsesionarse con parecerse a modelos de Victoria's Secret; simplemente deberían parecerse a ellas mismas. Sé que mi relación con la comida es complicada", dijo al Times.

Rebel destacó que actualmente se siente cómoda con su figura, pues aunque con la llegada de su hija aumentó algunos kilos, aún se conserva en una talla positiva para ella y recordó que los ritmos de ejercicios los ha tenido que bajar por las demandas de su nuevo estilo de vida vinculado a su profesión y la maternidad.

Salud

En ese orden de ideas, Wilson aseveró que le gusta promover la salud mental y corporal.

"Creo que para muchas personas soy un faro de positividad corporal porque veo gente que se consideran médicamente obesas si nos fijamos en su peso, pero creo que son absolutamente hermosas. Realmente creo que la belleza se da en cualquier forma y tamaño, así que realmente la promuevo".

Sobre su experiencia, recordó que nunca consideró que se odiara por su peso; pero sí llegó a odiar la impulsividad con la que consumía cualquier alimento.

“Entonces la gente dice: 'Bueno, ¿cómo puedes ser tan positivo con tu cuerpo y luego odiarte a ti mismo?' Pero no me odiaba a mí misma, sólo odiaba esos comportamientos vergonzosos. Por ejemplo, comer un bote entero de helado todas las noches y luego sentirme mal conmigo mismo, obligarme a levantarme temprano en la mañana e ir al gimnasio durante una hora y media y correr en esa cinta hasta que a veces me dolía la espalda".

Rememoró que por mucho tiempo cuestionó el porqué era una mujer profesional y exitosa, pero no lograba perder peso. Un tiempo que recuerda que fue muy dura consigo. "Siempre me castigaba por eso y decía: '¿Qué me pasa?'".

En sus memorias, Rebel Wilson aborda a profundidad su proceso y señala que no se trata de una pastilla, una dieta o un régimen de ejercicio. "Se trata literalmente de trabajar en una forma más saludable de lidiar con las emociones, y no existe una solución mágica. Tal vez contar mi historia podría animarlos a hacer lo mismo y lograr cambios saludables en sus vidas".