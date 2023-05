Reino Unido se reúne para la coronación de Carlos III

Habrá coronas y diamantes, música alta, túnicas moradas y magníficos sombreros, y un clamor entusiasta de 'Dios salve al rey' dentro de la abadía y en las calles fuera.

La iglesia bullía de emoción y estaba llena de flores fragantes y coloridos sombreros cuando los invitados comenzaron a llegar dos horas antes de la ceremonia. Entraron en la abadía celebridades como Judi Dench, Emma Thompson y Lionel Richie, junto con políticos, jueces con pelucas, soldados con relucientes medallas prendidas de sus túnicas rojas y miembros de la Cámara de los Lores con sus túnicas rojas.

Coronación Carlos III Gente bajo la lluvia en tribunas junto al Palacio de Buckingham antes de la ceremonia de coronación del rey Carlos III de Gran Bretaña en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. AP/Frank Augstein

Miles de personas de todo el Reino Unido y de todo el mundo acamparon durante la noche a lo largo de una ruta de 2 kilómetros (1,3 millas) para ver al monarca mientras viaja desde el Palacio de Buckingham hasta la abadía medieval, donde los reyes han sido coronados durante un milenio.

La multitud aumentó durante la mañana, bajo la lluvia intermitente, a lo largo de la ruta por donde el recién coronado rey y la reina Camila regresarán al palacio, esta vez en un carruaje dorado de 261 años acompañados por 4.000 soldados, formando el desfile militar más grande de Gran Bretaña en 70 años. Para la familia real y el gobierno, la ocasión, cuyo nombre en código es Operación Orbe Dorado, es una exhibición de herencia, tradición y espectáculo sin igual en todo el mundo.

El decano de Westminster, David Hoyle, quien ayudará a oficiar la misa, predijo que sería espectacular. "Estoy acostumbrado a la ceremonia a nivel nacional. Incluso yo creo que esto es bastante asombroso", dijo.

Pero para los manifestantes republicanos que se reunieron para gritar 'No es mi rey', es una celebración de una institución que representa el privilegio y la desigualdad.

El grupo antimonárquico Republic dijo que seis de sus miembros, incluyendo a su director ejecutivo, fueron arrestados cuando llegaron a la protesta. La policía ha dicho que tendrá una baja tolerancia para las personas que buscan perturbar el día, lo que generó críticas de que están reprimiendo la libertad de expresión.

Durante más de 1.000 años, los monarcas británicos han sido coronados en grandiosas ceremonias que confirman su derecho a gobernar.

Coronación Carlos III Espectadores y manifestantes contra la realeza se reúnen antes de la coronación del rey Carlos III de Gran Bretaña en Londres el sábado 6 de mayo de 2023. AFP/Piroschka van de Wouw/Vía Pool

En estos días, el rey ya no tiene poder ejecutivo ni político, y la coronación es puramente ceremonial ya que Carlos se convirtió automáticamente en rey tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, en septiembre.

El rey sigue siendo el jefe de estado del Reino Unido y un símbolo de identidad nacional, y Carlos tendrá que trabajar para unir a una nación multicultural en un momento en que la reverencia por la monarquía ha sido reemplazada, para muchos, por la apatía.

La inflación de dos dígitos ha empobrecido a todos en el Reino Unido, y él ha buscado liderar una maquinaria real más pequeña y menos costosa para el siglo XXI.

Así que este será un evento más corto que la coronación de tres horas de Isabel.

En 1953, se instalaron gradas temporales en la Abadía de Westminster para aumentar la capacidad de asientos a más de 8.000, los aristócratas vestían túnicas y coronas carmesí, y la procesión de coronación serpenteaba 8 kilómetros (5 millas) por el centro de Londres para que aproximadamente 3 millones de personas pudieran vitorear a la glamorosa reina de 27 años.

Esta vez, los organizadores acortaron la ruta de la procesión, redujeron la ceremonia de coronación a menos de dos horas y enviaron 2.300 invitaciones a la realeza mundial, jefes de estado, servidores públicos, trabajadores clave y héroes locales, además de algunas celebridades.

La lista de invitados incluye a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden; el presidente francés Emmanuel Macron; el primer ministro australiano, Anthony Albanese; el líder canadiense, Justin Trudeau, y ocho primeros ministros británicos actuales y anteriores.

La familia del rey estará presente, incluidos sus distanciados hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, pero no su esposa, Meghan, y sus hijos, que permanecen en su casa en California. Creada alrededor del tema Llamado a servir, la misa de coronación comenzará con uno de los más jóvenes miembros de la congregación, un niño del coro, saludando al rey. Carlos le responderá diciendo: "No vengo para que me sirvan, sino para servir".

