Ryan Reynolds y Hugh Jackman abren la Comic-Con con "Deadpool & Wolverine"

La película reúne a dos de los personajes más populares del universo Marvel. El hablador Deadpool de Reynolds junto al Wolverine de Jackman, de la saga X-Men.

"Una película de Deadpool y Wolverine es literalmente algo que siento como si lo hubiera esperado toda mi vida", dijo Reynolds, antes de la proyección.

"Hemos recorrido todo el mundo con esta película, pero la cereza del pastel está aquí y ahora", añadió Jackman.

Se espera que Deadpool & Wolverine, en cines desde este fin de semana, rompa el récord de taquilla de las películas de clasificación R, que no pueden ser vistas por niños sin un adulto.

Podría recaudar hasta 200 millones de dólares solo en salas de Norteamérica en su primer fin de semana, según la revista Variety.

El récord actual de películas con clasificación R lo tiene la Deadpool original, que recaudó 132 millones de dólares en su primer fin de semana en 2016.

Cultura pop mundial

La convención Comic-Con, uno de los mayores de la cultura pop mundial, comenzó hace cinco décadas como un sencillo encuentro de fans centrado en las historietas y sus personajes en el sótano de un hotel. Actualmente, concentra multitudes y estrellas del cine que llegan a promover sus películas y series.

La edición del año pasado fue empañada por huelgas de empleados de Hollywood y los actores no pudieron participar, lo que disminuyó el interés del público. Pero este año, se espera que unas 135.000 personas visiten esta ciudad del sur de California para disfrutar de la Comic-Con.

Las películas de Marvel dominaron Hollywood y la taquilla global durante años. Por ejemplo, Avengers: Endgame (2019) se convirtió brevemente en la cinta más taquillera de todos los tiempos con una recaudación de 2.790 millones de dólares.

Pero recientemente tuvo más fracasos que éxitos. Los fanáticos reclamaron mucho por las tramas demasiado complicadas y lamentaron la salida de personajes queridos como el de Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr.

La franquicia también sufrió por acusaciones de violencia doméstica contra el actor Jonathan Majors, quien debía encarnar al nuevo gran supervillano en varias películas.

Marvel descartó entonces a Majors, quien fue declarado culpable de atacar y asediar a una pareja en el pasado. Sin embargo, aún se desconoce su reemplazo.

El enigma debería de terminar en una presentación el sábado para revelar los planes de Disney sin él que se celebrará en el conocido Hall H, con capacidad para 6.000 personas y frente al cual muchos fanáticos acampan durante días para garantizar una silla.

Algunos especialistas lo consideran un momento potencialmente decisivo para el grupo.

"Si la compañía quiere atraer a otras personas, más allá de sus seguidores incondicionales, necesita dar respuestas a estas preguntas en el Hall H", escribió Susana Polo en Polygon, medio especializado en la industria del entretenimiento.

Alien, Deadpool y Roma Antigua

El menú de Disney en la Comic-Con trae además una mirada a Alien: Romulus, la última entrega de esta saga de ciencia ficción.

Warner, el estudio rival responsable de las películas de superhéroes de la popular editorial DC, mantiene este año un perfil más discreto, pero ofrecerá un vistazo a su serie derivada de Batman, El Pingüino, protagonizada por Colin Farrell.

Por otro lado, la película Those About To Die, un sangriento paseo a través de la Antigua Roma y su macabro mundo de peleas de gladiadores y carruajes en el Coliseo, con el veterano Anthony Hopkins entre los protagonistas, desarrollará varios eventos.

Prime Video, de la gigante Amazon, presentará la segunda temporada de su serie de televisión El señor de los anillos: Los anillos del poder, que aspira a conquistar a la audiencia luego de las tibias reseñas que recibió su opulenta temporada de estreno hace dos años.

También, en el marco del reciente éxito que tuvieron las adaptaciones de videojuegos en la pantalla chica tales como Fallout y The Last of us, Amazon llevará a los televidentes al submundo de los señores de la mafia japonesa con Like a dragon: Yakuza, basado en los exitosos juegos de Sega.

Pero para muchos, la Comic-Con es más que nada un lugar para meterse en la piel de los personajes de Disney o de aguerridos samurais, conocer personas con los mismos intereses e intercambiar revistas y libros de historietas.

La Comic-Con se desarrolla desde este jueves hasta el domingo próximo.

FUENTE: AFP