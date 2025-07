Scarlett Johansson se corona como la actriz más taquillera de la historia

Con esta marca, Johansson supera a figuras icónicas como Samuel L. Jackson y Robert Downey Jr., colocándose en la primera posición del ranking de actores con mayor recaudación global, según datos del portal especializado The Numbers.

La cinta Jurassic World: Rebirth, protagonizada por Johansson, debutó con más de 318 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera. De esa suma, alrededor de 147 millones provinieron del mercado norteamericano y los 171 millones restantes del internacional, consolidando su posición como uno de los estrenos más fuertes del año.

En esta nueva entrega de la saga jurásica, Scarlett interpreta a Zora Bennett, una exmilitar enviada a recuperar ADN de dinosaurios, en una historia que mezcla acción, ciencia ficción y nuevas amenazas biotecnológicas. Su participación ha sido destacada tanto por la crítica como por el público, contribuyendo significativamente al desempeño comercial de la cinta.

Johansson fuera del MCU

Aunque buena parte de su éxito comercial proviene de su papel como Black Widow en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Johansson ha demostrado que también puede liderar grandes franquicias fuera de ese universo.

Solo con sus participaciones en filmes como Avengers: Endgame, Infinity War y Civil War, ya había acumulado más de 8.700 millones de dólares.

A esto se suman otros títulos clave en su filmografía como Sing, Lucy, The Prestige, Her y Lost in Translation, que también contribuyeron al ascenso progresivo de su presencia en taquilla a lo largo de dos décadas de carrera.

El listado actualizado de los actores más taquilleros del cine mundial deja a Scarlett en el primer puesto con más de 14.800 millones de dólares, seguida por: Samuel L. Jackson: 14.600 millones, Robert Downey Jr.: 14.200 millones, Zoe Saldaña: 13.800 millones, y Chris Pratt: 13.000 millones.