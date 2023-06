Shakira dice que su carrera la impulsan a seguir adelante

En entrevista con el diario Mexicano Milenio, Shakira explicó que su familia siempre estuvo para sostenerla cuando sintió que su mundo se vino abajo, mientras que su profesión ha sido un motor que la impulsa a continuar, pese a las adversidades.

"Estoy en un momento de mi carrera muy apasionante, me siento completamente amada por la música, por lo que hago. Atravieso momentos y días en los que me siento más conectada, en otros momentos menos, pero ahora me siento hiperconectada con mi oficio, la pasión y las ganas esas son las cosas que me impulsan; mi motor ahora mismo son mis hijos, mi familia, tengo muchas ganas también de crear más música, de juntarme con amigos y hacer colaboraciones nuevas", comentó la barranquillera.

Durante la conversación, Shakira enfatizó un mensaje que anteriormente ha proclamado: cree que es momento en que las mujeres se apoyen unas a otras.

"Me siento afortunada de contar con el apoyo del cariño de los fans, y también de las miles y miles de mujeres; me siento arropada, con ellas me siento hermanada, comparto muchas cosas: forma de pensar, un sentimiento, una manera de vivir", señaló.

Aseguró que actualmente las mujeres son protagonistas de un momento histórico, pues su rol en la sociedad tiene un papel fundamental para el desarrollo de la misma en diversos ámbitos.

"Las mujeres estamos en un momento increíble y vital, en un momento histórico en el que jugamos un papel fundamental, creo que el apoyo entre nosotras es absolutamente necesario. Hay que buscar el respeto y la camaradería, todo el apoyo y la sororidad".

FUENTE: REDACCIÓN