Shakira y JLo derrochan ritmos latinos en el Super Bowl

Tanto Shakira como JLo hicieron una mezcla de sus más grandes éxitos, pero no estuvieron solas, ya que fueron acompañadas por un copioso grupo de baile, así como también de sus colegas Bad Bunny y J. Balvin, respectivamente.

Embed

Destacó, como era de esperar, un impresionante juego de luces a tono con las coreografías y lo vistoso de sus atuendos.

Shakira y JLo Las artistas ofrecieron un show vibrante. CAPTURA DE PANTALLA FOX SPORTS

La artista colombiana interpretó "La loba", "Ojos así", "Chantaje" y "Waka Waka", entre otros hits mientras que López, nacida en territorio estadounidense, pero con ascendencia boricua entonó extractos de "El anillo", "On the floor" y "Let's get loud".

Emme, hija de JLo y el también artista Marc Anthony, acompañó a su madre durante su participación en tarima.

El espectáculo de medio tiempo de Lady Gaga en 2017 (arriba) mantiene el récord de audiencia con más de 150 millones de espectadores en diversas plataformas, mientras que el espectáculo de medio tiempo de Katy Perry en 2015 (abajo) ostenta el mayor índice de audiencia en televisión con 118.5 millones.

Restará conocer cuántas personas estuvieron atentas esta noche a la presentación de Shakira y JLo para saber si pudieron superar a Gaga y Perry en sus respectivas presentaciones.