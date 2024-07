Sofía Vergara hace historia en los Emmy al ser la primera latina nominada a Mejor actriz

Reacción de Sofía Vergara ante la histórica nominación

Con este historial, la nueva nominación en los Emmy representa la quinta para Sofía Vergara, quien aprovechó las redes sociales para rememorar su trabajo en Griselda.

A través de varios stories en Instagram, la barranquillera mostró algunas imágenes y tras cámaras de la grabación de la miniserie. Incluso, trajo a colación el comercial de un café donde se recrea una escena de la producción en la que Griselda mantiene un diálogo con los marianitos.

sofía vergara-griselda.jpg Reacción de Sofía Vergara al ser la primera latina nominada en los Emmy a Mejor actriz de miniserie o película para televisión. Captura de pantalla/Instagram/@sofiavergara

sofía vergara-griselda 2.jpg Reacción de Sofía Vergara al ser la primera latina nominada en los Emmy a Mejor actriz de miniserie o película para televisión. Captura de pantalla/Instagram/@sofiavergara

"Lo que tienen que saber, es que si ustedes trabajan para mí van a tener un propósito y van a tener respeto", se escucha decir a Sofía Vergara en dicho comercial.

sofía vergara-griselda-café.jpg Reacción de Sofía Vergara al ser la primera latina nominada en los Emmy a Mejor actriz de miniserie o película para televisión. Captura de pantalla/Instagram/@sofiavergara

Sobre Griselda

Estrenada el 25 de enero de 2024 en Netflix, la miniserie Griselda -producida y protagonizada por Sofía Vergara- acaparó miradas en el mundo del espectáculo hispano.

La producción desempolva la historia de Griselda Blanco, una de las líderes del narcotráfico colombiano más peligrosas, que fue conocida como La Reina de la Cocaína, La Viuda Negra o La Madrina, e hizo de Miami la ciudad más violenta de los Estados Unidos en las décadas los años 70' y 80'.

A cuatro días de su debut en Netflix, Griselda se ubicó entre los primeros puestos de las más populares en la plataforma. En Venezuela, por ejemplo, ocupó el primer lugar.

NETFLIX-GRISELDA.jpg La miniserie Griselda, protagonizada por Sofía Vergara, ocupa el primer puesto en Netflix el 29 de enero de 2024. Captura de pantalla/Netflix

"Yo me interesé muchísimo en la historia de Griselda porque realmente me sorprendió la primera vez que me enteré de que ella existía. Yo viví en Colombia en los 70', en los 80', en los 90' cuando el narcotráfico estaba en su esplendor en Colombia, desafortunadamente, y todos sabíamos quiénes eran los narcotraficantes... y yo nunca escuché en todas esas décadas de que había una mujer o nunca nadie dijo ese nombre y para mí tratar de entender de que había una mujer que había tenido cuatro hijos, o sea una madre, que había sido tan mala, que había podido llegar tan lejos en un negocio tan brutal, me pareció fascinante y sobre todo ¿por qué nadie la conoce?, eso me llamó mucho la atención", declaró Sofía Vergara en una entrevista para Europa Press.