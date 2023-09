Sophie Turner se hospeda en la casa de Taylor Swift en Nueva York

Dicho proceso legal se realizará el 3 de octubre, según documentos obtenidos por la prensa. Sin embargo, ante la orden de que las niñas, Willa (3) y Delphine (1), no pueden salir del estado de Nueva York , Turner encontró un espacio donde quedarse: la casa de Taylor Swift , informó Page Six .

Hasta los momentos, la intérprete de éxitos como Cruel Summer, Black Space y Anti Hero, se mostrado empática con la actriz británica y le ha prestado su casa en Nueva York para que pueda lidiar con el proceso de separación sin otra mayor preocupación.

Amistad entre Taylor y Sophie Turner

Swift posee una lujosa propiedad en la ciudad de las luces. Se trata de un apartamento en Tribeca, una de las zonas más exclusivas de Nueva York en donde ahora Turner podrá refugiarse para relajarse, establecer un nuevo proyecto de acción en cuanto a su vida, y huir de los reflectores que la acosan tras el conflicto que se ha generado durante su divorcio.

La acción de la 12 veces ganadora del Grammy no es una sorpresa, pues aunque Taylor tuvo un breve romance con Joe Jonas que este terminó con una polémica llamada de unos pocos segundos; con el pasar del tiempo surgió una valiosa amistad tanto con el cantante de Just in Love tanto con la actriz de Game of Thrones con quien mantuvo una relación desde 2016.

La cantante Taylor Swift y la actriz Sophie Turner sorprendieron a sus seguidores al dejarse ver juntas en una salida nocturna en Nueva York. Las estrellas de Hollywood llegaron tomadas del brazo para asistir a una cena en un restaurante italiano llamado Via Carota.

El encuentro se desarrolló días después de que la actriz de Game of Throne y el cantante Joe Jonas confirmaron su separación.