Taylor Swift anuncia el lanzamiento de la docuserie "The End of an Era"

La cantante también estrenará Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show, el filme de su última actuación en The Eras Tour, que contiene imágenes imágenes de sus actuaciones del álbum The Tortured Poets Department

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario del Paris La Defense Arena como parte de su The Eras Tour, en Nanterre, noroeste de Francia, el 9 de mayo de 2024. &nbsp;

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario del Paris La Defense Arena como parte de su "The Eras Tour", en Nanterre, noroeste de Francia, el 9 de mayo de 2024.

 

AFP/Julien De Rosa
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Taylor Swift continúa compartiendo buenas nuevas con sus seguidores. Este 13 de octubre, la cantautora develó en el programa Good Morning America que, junto a Disney+, estrenará la docuserie The End of an Era, un proyecto que repasa el desarrollo, cómo fue el funcionamiento del tour y el impacto en la cultura pop.

"Ofrece una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira acaparó titulares y emocionó a fans de todo el mundo", reza un comunicado de prensa emitido por la revista People.

Los dos primeros episodios se estrenan en la plataforma de streaming el 12 de diciembre, un día antes del cumpleaños de la cantante de Lover.

Embed

Nueva película

Ese mismo día también se estrenará Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show, el filme de su última actuación en The Eras Tour, que tuvo lugar el 8 de diciembre de 2024 en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, y contiene imágenes imágenes de sus actuaciones del álbum The Tortured Poets Department, las cuales no se incluyeron en la primera película de la gira llevada a los cines.

La revelación de ambos proyectos llegan apenas una semana después de que la artista lanzara el duodécimo álbum de estudio The Life of a Showgirl.

El estreno también contó con una proyección del videoclip oficial del sencillo promocional The Fate of Ophelia, y videos con las letras de cada canción del disco.

