martes 12  de  agosto 2025
Taylor Swift anuncia su decimosegundo álbum: "The Life of a Showgirl"

Aunque Taylor no dijo cuándo saldría a la venta el disco, en su página web está disponible es una preventa hasta el 13 de agosto

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

AFP/Chandan Khanna
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Taylor Swift lo volvió a hacer. La cantautora hizo una aparición sorpresa en el podcast que su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce, tiene junto a su hermano Jason. Durante la transmisión la ganadora del Grammy anunció el decimosegundo álbum de estudio.

"Quería enseñarte algo", le dijo Taylor a Jason, mientras tomaba un maletín verde menta con las iniciales TS en naranja.

Mientras Swift saca algo, Jason se sorprende y le pregunta: "¿Qué tenemos aquí?"

A lo que ella responde: "Este es mi nuevo disco, The Life of a Showgirl".

Embed

Lanzamiento

Aunque Taylor no dijo cuándo saldría a la venta el proyecto discográfico, en su página web está disponible es una preventa hasta el 13 de agosto. Los fanáticos pueden comprar la versión en vinilo por 30 dólares, en CD con un póster de la cantante por 13 dólares, y un casete por 20 dólares.

La portada del disco aún no ha sido revelada, pues tanto en el anuncio que hizo en el podcast como en la página se ha difuminado para mantener la expectativa.

Este es el primer álbum de Taylor desde que culminó su exitoso Eras Tour, el cual batió récord un mundial. Durante la gira, Swift lanzó The Tortured Poets Department, un álbum con 31 canciones que sus fanáticos también pudieran disfrutar en el espectáculo.

