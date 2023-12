Toni Costa revela cómo enfrentó su separación de Adamari López

Durante el episodio, Costa manifestó que al ser un figura pública sobrellevar un evento así es mucho más cuesta arriba.

"La parte mediática fue muy fuerte, fue una campaña en contra increíble. Y sí es complicado. Eran 10 años y creas que no la gente había creado como esa familia (...). Pero fue fuerte porque yo me tuve que ir a casa de un amigo, mis cosas por en medio, cómo hago, tenía que ir resolviendo, no me sentía bien, bajé de peso muchísimo…", recordó.

Toni se mostró agradecido con su amigo Borja Voces, quien le abrió las puertas de su hogar para que él pudiera reorganizar su vida. "Lo llamé y le dije 'ha pasado esto', y me dijo 'vente para casa el tiempo que necesites hasta que encuentres un lugar y demás'. Y estuve un tiempo ahí y de verdad que fue de gran ayuda, una persona super inteligente y compartimos todos esos momentos y la verdad que estuvo apoyándome siempre hasta el día de hoy".

La ruptura

El padre de Alaïa reflexionó sobre cómo se dieron las cosas y confirmó que en principio la separación no fue tomada como un final definitivo, pero el tiempo habló por si solo."Era como trabajar en un futuro, en ver qué pasaba. Pero se dio así y hay que aceptarlo".

No obstante, considera que durante su tiempo con Adamari no solo tuvo vivencias significativas, también creció y obtuvo el mejor regalo: su hija.

"Yo siempre estaré agradecido porque me ayudó muchísimo, aprendí mucho, crecimos también y, sobre todo, me dio el mejor regalo de mi vida, que es una parte de mí también, que es nuestra hija Alaïa. Siempre yo tendré ese cariño y ese respeto porque es la mamá de mi hija. Pueden haber cosas, altibajos… Pero al final del túnel está el respeto porque es la mamá de mi hija y de esa manera respeto a mi hija".

Respecto a la circunstancia que los llevó a separarse, Costa solo manifestó que cada decisión que tomaron lo hicieron pensando en el bienestar de su hija.

"Mucha gente prefiere que siguiéramos juntos. Perdona, tú no sabes qué ocurre. Para que mi hija reciba lo mejor de nosotros, el 100%, si nosotros no estamos al 100% no lo va a recibir. Y, bueno, se dio así la cosa. Uno cuando empieza una relación, uno cuando tiene una hija no piensa en que va a llegar un punto a lo mejor en el que se puede acabar, entonces son cosas que pasan, hay que lidiar con la situación. ¿Y quién es aquí la importante? Mi hija, pero también nosotros por separado", agregó.

"Tenemos que crecer, tenemos que dar lo mejor de nosotros porque eso nos va a llevar también a conectarnos a otro nivel y eso en base a nuestra hija, a trabajar en ello, a poder tener buena comunicación, a poder compenetrarnos pues bien para los tiempos, en hablar de cosas futuras para lo que viene de la nena, de las vacaciones, 'te toca a ti, me toca a mí', o sea son cosas que van llegando y eso va con el crecimiento. Todo tiene su proceso. Al principio no era tan así, ahora es mucho más y estoy seguro que con el tiempo va a ser mucho mejor".

Volver a sonreír

Pese a lo difícil de la situación, Toni se dio una nueva oportunidad en el amor con su actual pareja Evelyn.

"Evelyn llega con 26 añitos a mi vida y entonces era como una bomba que vino a revolucionarme por completo, a darme alegría, a darme movimiento, a darme color, a darme felicidad, música, a darme de todo", compartió.

Resaltó que la diferencia de edad no es un impedimento, y que actualmente ambos se sienten a gusto. "Yo me siento muy bien, yo me siento que estoy agarrando todo el colágeno posible".

Sobre si han conversado en formalizar la relación con un matrimonio, destacó que ambos se sienten cómodos con la dinámica que tienen y que prefieren que las cosas fluyan con tranquilidad.

"Nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho disfrutar. A ella le encanta ir a los conciertos, a mí a veces no tanto, pero a ella le apasiona ir a sus conciertos de sus reguetoneros… Viajamos mucho y nos gusta mucho disfrutar juntos y no hay como una planificación ni de boda ni de bebés. Ella tiene a su hijo, yo tengo a mi hija, estamos bien. Aparte ella vive fuera, entonces no es como tan llevadero que algo así ocurriera, hoy por hoy no puede ser. Disfrutamos de otra manera", manifestó.