Travis Kelce celebra su touchdown número 100 con gesto a Taylor Swift

En la repetición del momento, se puede observar a Kelce celebrar el hito saltando y bailando parte de la coreografía del video musical de The Fate of Ophelia

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, rindió homenaje a su prometida, Taylor Swift, con un gesto especial tras anotar el touchdown número 100 en su carrera, incluyendo los playoffs, durante el partido del lunes contra los Washington Commanders.

En la repetición del momento, se puede observar a Kelce celebrar este hito saltando y bailando parte de la coreografía que aparece en el video musical de The Fate of Ophelia, sencillo más reciente de la cantante.

Tras la jugada decisiva, Swift, que vestía un suéter rojo de cuello alto, fue captada celebrando junto a Brittany Mahomes, esposa de Patrick Mahomes, en una suite de lujo del estadio Arrowhead.

No sorprende que Taylor estuviera igual de emocionada por el touchdown. La intérprete de Opalite admitió anteriormente que, si antes de salir con Kelce ni siquiera sabía qué era un ala cerrada (posición que juega su reciente prometido), últimamente se ha vuelto una apasionada del fútbol americano.

“Me convertí en una persona que corre por los pasillos de mi casa gritando: ‘¡Fichamos a Xavier Worthy!'”, bromeó durante su aparición en el podcast New Heights, refiriéndose al receptor novato de los Chiefs .

“Todavía no estoy lista para ser analista, pero denme 16 meses”, agregó.

Aunque Kelce se encuentra jugando su decimotercera temporada en la NFL, afirma no conformarse con lo logrado, y después del partido recalcó que se siente muy afortunado por ser un veterano que todavía puede rendir a la máxima capacidad.

Romance de película

La relación entre el jugador de los Chiefs y la superestrella del pop se ha convertido en uno de los fenómenos mediáticos más grandes de los últimos años.

La pareja hizo pública su relación a finales de 2023, cuando Taylor Swift comenzó a asistir regularmente a Arrowhead para apoyar a Kelce.

La pareja no ha dudado en mostrar su apoyo mutuo en sus respectivos campos, con Kelce asistiendo a conciertos de Swift en su gira mundial y ahora, con este gesto, integrando la música de su prometida en sus celebraciones deportivas.

