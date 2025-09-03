miércoles 3  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Travis Kelce confiesa que propuesta a Taylor Swift fue diferente a como lo imaginó

Durante el podcast New Heights, Travis también compartió que Taylor y él están organizándose para iniciar con los preparativos de la boda

Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida.&nbsp;

Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida. 

AFP/Bruce Bennett/Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Travis Kelce se ha sincerado sobre la propuesta de matrimonio que le hizo a Taylor Swift. El tight end de los Kansas City Chiefs confesó en el podcast New Heights, el cual presenta junto a su hermano Jason Kelce, que alguna vez imaginó cómo se le declararía al amor de su vida y fue totalmente diferente a lo que ocurrió semanas atrás.

"Una vez pensé que lo haría en el agua", dijo Kelce en el episodio del 3 de septiembre.

Lee además
La obra, que se sitúa en la década de los 80, narra la historia de Juan, un taxista que vive una doble vida con dos esposas en dos casas distintas
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.
JUSTICIA

Reina de la ketamina se declara formalmente culpable de la muerte de Matthew Perry

El deportista señaló que es importante que antes de realizar una propuesta se reflexione y busque una forma que sea del gusto de ambos y memorable, sin dejar que lo que otros hayan hecho o lo que suele verse en redes sociales influya o cause presión.

"Tienes que conocer a tu chica. Tienes que conocer a tu chica o a tu pareja. Tienes que conocerla". No puedes dejar que la forma en que lo hace otra persona te haga sentir que debes hacerlo de esa manera. Solo diría que conozcas a tu pareja, sepas para quién lo estás haciendo y hazlo por las razones correctas y todo lo demás será hermoso”, agregó.

Planificación

Durante el episodio, Travis agradeció a quienes se tomaron el tiempo de felicitarlos y desearles buenos deseos.

"Agradezco a todos los que me contactaron y enviaron algo, todas las publicaciones y todo el entusiasmo que ha generado. Ha sido muy divertido contarles a todos con quién voy a pasar el resto de mi vida".

Asimismo, dijo que se siente contento cada vez que recuerda que Taylor es su prometida. "Todavía me emociono".

Embed

Para apaciguar la ansiedad de muchos, Travis también aprovechó la oportunidad para compartir que la cantante y él están organizándose para iniciar con los preparativos de la boda.

A lo que su hermano bromeó: "Estoy deseando saber más sobre la planificación y todo lo que ocurrirá. Travis, estás a punto de embarcarte en la fase de planificación de la boda de una relación".

"Ese es el siguiente paso, sí, he oído hablar de eso", respondió Travis.

Temas
Te puede interesar

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Pepe Aguilar impide que Emiliano entre a La Casa de los Famosos

Demi Moore conmueve al hablar del cambio en Bruce Willis

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida
TRONO ESTATAL

Paul Renner lanza su campaña para gobernador de Florida

Te puede interesar

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. 
Política

Trump acusa al régimen de Venezuela de enviar narcotraficantes a EEUU y promete defender el país

Campaña de vacunación de niños
SALUD

Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en la Ciudad de México, durante una visita diplomática para abordar temas de narcotráfico y la migración.
EEUU

Rubio sobre ataque estadounidense a navío del narcotráfico en el Caribe: "Volverá a ocurrir"

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo