Venezolano Jorge Glem interpreta himno de EEUU en juego de MLB

MIAMI.- El músico venezolano Jorge Glem interpretó en el cuatro la composición instrumental The Star-Spangled Banner, himno de Estados Unidos , previo al encuentro de las Grandes Ligas entre Tigres de Detroit vs. Orioles de Baltimore. La oportunidad forma parte de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana.

"¡Qué orgullo poder representar a Venezuela con nuestro cuatro en un escenario tan icónico como el Comerica Park en el juego de Tigres de Detroit vs. Orioles de Baltimore! Gracias a la Organización de los Tigres de Detroit y a Carlos Guillen por esta oportunidad histórica de interpretar el Himno de los Estados Unidos", escribió el músico en Instagram.

El integrante de la agrupación C4Trío agregó que el cuatro es una parte fundamental del venezolano, y poder ser un embajador de su sonido lo llena de orgullo.

"Este instrumento es nuestra alma, y llevarlo al mundo es un honor. ¡Gracias, Estados Unidos, por recibirnos con los brazos abiertos!", agregó.

"Por Venezuela"

En declaraciones a la periodista venezolana Elyangélica González, el también compositor, arreglista y productor alegó que la experiencia fue una de las más importantes de su vida.

"Esto fue increíble. Es uno de los momentos más bonitos que he vivido, además de retadores. El poder tocar el himno de Estados Unidos, que significa tanto para las personas de este país; estar presente ahí tocando instrumental, tratando de cantar a través de las notas del cuatro, que creo que todo el mundo lo conoce, y en un juego tan importante para mi fue un honor muy, muy grande", comentó.

El cumanés confesó que se sintió nervioso por la responsabilidad que conllevó el compromiso, no solo de tocar el himno sino también de representar a la comunidad venezolana y latina.

No obstante, agradeció a sus connacionales por los mensajes de apoyo y resaltó que lo hizo por Venezuela.

"Estoy feliz de haber formado parte de esto. Confieso que estaba temblando, y cuando terminé sentí que me caía porque me temblaban las piernas. Estoy agradecido con todos los venezolanos por todas las cosas bonitas que me han dicho. Esto es para Venezuela y por Venezuela".

Desde 1988, Estados Unidos celebra desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre el Mes de la Herencia Hispana, días en los que se honra a la cultura latina y las contribuciones que ha dado al país.