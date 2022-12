William Levy condena las criticas a en su contra

"Hay un punto donde todos se creen que porque uno aguanta uno nunca va a hablar. Por favor, todos ustedes que han opinado sin saber y sin escuchar mi versión, la cual es verdadera y no ficticia, se darán cuenta de lo que ha pasado en mi vida todo este tiempo. Uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido. No el que me han hecho ver", agregó el actor.

Aunque no queda claro a quiénes y por qué Levy hizo estas declaraciones, se cree que está relacionado con su expareja Elizabeth Gutiérrez, con quien ha sido visto compartiendo y disfrutando de paseos por las calles de Madrid, ciudad en la que actualmente reside el actor por su nueva producción audiovisual.

A inicios de este 2022, Gutiérrez y Levy confirmaron su separación. Sin embargo, imágenes difundidas hace algunas semanas, por Univisión, dejaron ver que ambos podrían estar en una etapa de reconciliación.

"En las últimas horas han surgido estas nuevas fotos en las que aparecen juntos y para algunos vendrían a ser las evidencias de que han superado la crisis que los habría mantenido separados. Los artistas fueron captados en la estación de Atocha, en España, procedentes de Sevilla después de disfrutar de esa ciudad", reseñó la cadena que obtuvo las imágenes por medio de The Grosby Group.

FUENTE: REDACCIÓN