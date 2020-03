Yelsy Heredia, bajista cubano que conquistó al mundo flamenco, trae el changüí a Miami

“Traigo un disco que es autobiográfico. Van a escuchar los sonidos de Guantánamo, un tema que le hice a la Virgen de la Caridad del Cobre, quien -para los religiosos- reina este año 2020, y todo el que quiera salud y cosas buenas tiene que pedirle a nuestra santa. Y quienes vayan a ese concierto estarán bañados por esa miel y ese río que va a limpiar todas las malas energías y solo va a traer cosas buenas”, dijo Heredia quien compartió escenario con el legendario Bebo Valdés, Diego El Cigala, Niña Pastori, Armando Manzanero, Ana Belén, José Luis Perales, Guillermo Rubalcaba, Chucho Valdés y Tata Guiñes, además de los flamencos más reconocidos de España.

“Estoy convencido de que hay que dar sin esperar recibir nada a cambio, porque la vida tiene memoria, y cuando uno hace el bien siempre te colma de bendiciones”, agregó el bajista, quien asegura que los reconocimientos a su carrera han sido un premio a la constancia y al discurso sincero.

“En España me dicen ‘asere’, y yo no les respondo nada, pero en oriente se dice ‘compay’. Por eso tocaré un tema que se llama Cubano del Guaso, y su coro dice: ‘Si tú me llamas asere, bien te respondo, pero con sinceridad prefiero compay’. Hay otro tema que se llama La Habana está muy cara, que habla de ese guajiro que tiene la ilusión, como yo la tuve, de llegar a La Habana. Y cuando lo hace quiere presumir, y trata de pasarse un mes allí porque ha ahorrado mucho, pero a los tres días se le acaba el dinero. Es un tema muy recurrente para el oriental de la isla”, dijo el músico de formación clásica graduado en la Escuela Nacional de Artes (ENA).

Prometiendo que va a terminar su show como buen guantanamero, es decir, a ritmo de conga, Heredia asegura que la impronta cubana se sentirá con más fuerza que nunca para todo el público ya que se reflejará la enorme diversidad, que es parte de la identidad de los cubanos.

“El que no vaya se va a sentir culpable. Cuba es chachachá, es mambo, es salsa, es timba y mucho más, y yo lo voy a demostrar. Este festival trae un nuevo discurso donde hablamos todos”, dijo Heredia quien emigró de Cuba a España en 1997.

“He tenido la bendición de trabajar con grandes artistas del flamenco. Me siento querido en el gremio y sigo colaborando, pero a mis 42 años he decidido tomar mi camino a casa, presentar mi nombre al mundo, y lo más puro y genuino de mi tierra”, finalizó Heredia, quien asegura que, aunque nunca ha vislumbrado vivir en Miami, se siente muy arropado por la comunidad del sur de la Florida con quien espera encontrarse en su concierto.

