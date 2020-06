Djokovic anuncia que haber dado positivo a la prueba del coronavirus

Esta serie de exhibiciones de tenis organizada por Novak Djokovic, más el relajamiento de las restricciones por el coronavirus en Serbia y Croacia, han provocado un incremento de casos positivos entre varios deportistas profesionales.

Grigor Dimitrov y Borna Coric, dos tenistas que figuran dentro de los primeros 40 del ránnking mundial, así como futbolistas del club serbio Estrella Roja, dieron positivo por el virus. Todos participaron de eventos deportivos en los que se permitió la presencia de espectadores y no se cumplieron los protocolos de distanciamiento social.

Djokovic, el número uno del tenis mundial y que previamente ha dicho que no vacunará por el virus incluso si declara como obligatoria para viajar, se sometió a una prueba de diagnóstico, informó el lunes el equipo de prensa del astro serbio.

Djokovic era el rostro principal del Adria Tour, una serie de exhibiciones que comenzaron en Belgrado y siguieron en Zadar, Croacia, este fin de semana.

Dimitrov, un búlgaro que ha alcanzado tres veces la ronda de semifinales en torneos de Grand Slam, confirmó el domingo que dio positivo por COVID-19. Coric, un croata que enfrentó a Dimitrov el sábado en Zadar, reveló el lunes que también dio positivo.

El primer ministro croata Andrej Plenkovic estuvo entre los asistentes en el balneario y también se hará una prueba.

“Lamento mucho el daño que pude haber causado”, dijo Coric en Twitter. El número 33 del mundo pidió que todo el que estuvo contacto con él se haga la prueba de diagnóstico del virus.

Sería mucha gente. Coric, Djokovic y otros tenistas, entre ellos Marin Cilic, jugaron baloncesto con un equipo local la semana pasada y posaron para fotos.

Djokovic iba a jugar en la final de la gira el domingo, pero el evento fue cancelado.

Djokovic y Dimitrov también jugaron en el inicio del Adria Tour, una semana antes en Belgrado. Dominic Thiem y Alexander Zverev, quienes jugaron en la capital serbia, dijeron estarán en cuarentena pese a dar negativos en sus pruebas.

“Me disculpo enormemente con todo aquel que haya potencialmente puesto en riesgo", escribió Zverev en Twitter.

La Gira de la ATP indicó en un comunicado que desea una completa recuperación a los jugadores afectados, añadiendo que insta cumplir estrictamente las medidas de distanciamiento y recomendaciones de higiene.

En un incidente aparte, Estrella Roja confirmó que cinco de sus jugadores dieron positivo por el virus. Los campeones serbios informaron que Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar y Branko Jovicic se sienten bien y están aislados.

Cuatro de los jugadores han mostrado síntomas de COVID-19, mientras que otro es asintomático, dijo Estrella Roja. Los cinco no acudieron al último partido del equipo el sábado, pero jugaron cuando Estrella Rojas se medió contra Partizan en las semifinales de la Copa de Serbia ante 20.000 aficionados. No se aplicó el distanciamiento social y pocos se cubrieron con mascarillas.

El anuncio de Dimitrov el domingo fue al final de una semana en la que el Abierto de Estados Unidos confirmó que se realizará.

Después del anuncio de Dimitrov, Djokovic viajó a Belgrado para someterse a la prueba. Los otros participantes y sus contactos se hicieron pruebas el domingo en Zadar, situada en la costa del Adriático.

Djokovic expresó reticencia en acudir al US Open, entre el 31 de agosto y 13 de septiembre, debido a las estrictas medidas para evitar la propagación del virus en el torneo de Grand Slam.

Varias luminarias del tenis, entre ellas el reinante campeón masculino Rafael Nadal y la número uno de las mujeres Ash Barty, se han expresado con ambivalencia por ir a una ciudad que fue uno de los epicentros del brote. Otros han manifestado de volver a jugar.

Formalmente, el U.S. Open suele ser el cuarto y último torneo del Grand Slam en cada temporada. Ahora podría ser el segundo, luego del Abierto de Australia, que concluyó a comienzos de febrero.

La jefa del tenis femenino alemán, Barbara Rittner, criticó duramente a Novak Djokovic, después de que dos tenistas dieran positivo por coronavirus durante el tour adriático organizado por el serbio.

"Esto es una catástrofe absoluta para toda la familia del tenis", dijo la directora del departamento femenino de la Federación Alemana de Tenis (DTB). Rittner acusó al tenista serbio de "haberle causado daño al tenis".

"El mundo entero mantiene distancia y usa máscaras. Y en el Adriático la gente estaba sentaba codo a codo, sin máscaras, festejando por la noche y abrazándose con el torso desnudo", enfatizó.

"No entiendo en qué mundo viven, aparentemente en su propia burbuja. A algunos el éxito se les ha subido a la cabeza", añadió Rittner, de 47 años.

En su opinión, Djokovic no puede argumentar que se siguó el protocolo sanitario. "Obviamente, no había un reglamento adecuado", dijo la ex jefa del equipo germano de la Fed Cup y entrenadora nacional.