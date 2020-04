¿Hora de impartir conocimiento? Mayweather entrena a su sobrino

Embed

Roger Mayweather falleció el pasado mes de marzo a los 58 años tras una larga lucha contra la diabetes. En su carrera como boxeador llegó a ser campeón mundial dos veces.

"Como muchos de ustedes saben, he tenido entrenadores increíbles que incluyeron a mi papá y mi tío. Debido a la reciente muerte de mi tío Roger, me sentí inspirado a ayudar a los que me rodean de la misma manera que han estado allí para mí a lo largo de mi carrera en el boxeo", escribió el legendario pugilista al pie del video.

El exboxeador y entrenador Roger Mayweather habla durante una conferencia de prensa en Las Vegas

"En un momento en que debemos distanciarnos de los demás, me ha permitido reflexionar sobre cómo quiero marcar la diferencia en la vida de las personas y ayudarlas a alcanzar sus objetivos".

¿Llegó la hora de convertirse en entrenador? No es oficial, pero el campeón del mundo en cinco categorías distintas -superpluma, ligero, superligero, wélter y superwelter- está dando sus primeros pasos como instructor, luego de no ir a una querella desde 2017.

La última pelea de Floyd Mayweather, que tiene récord de 50-0, con 27 nocauts, fue el 26 de agosto de 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, contra Conor McGregor, quien lo retó pero recibió un nocaut técnico en el décimo asalto.