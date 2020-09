“Soy la primera atleta paralímpica femenina en la portada de Playboy. Quiero dar un ejemplo de más tolerancia en la sociedad para que las personas con discapacidad puedan crear cualquier cosa y no esconderse, aunque no seas como la mayoría, porque no todas las discapacidades se ven a primera vista, la diversidad es parte de la sociedad y la tolerancia nos ayuda a todos”, enfatizó.

En tres ocasiones Krawzow ha logrado proclamarse campeona del mundo en la categoría que compite y además en Londres 2012 consiguió una medalla de plata. Sin embargo, asegura que le resultó muy complicado ser aceptada por la sociedad.

“No es fácil hacerse un lugar en la sociedad cuando se tiene una discapacidad, lo digo por experiencia propia. En la industria de la moda en particular, la perfección es un requisito previo. Es importante para mí que la gente no juzgue a las personas con discapacidades tan rápido. No importa si eres diferente para la mayoría del mundo: tienes que pararte, aceptarte y amarte tal como eres”, subrayó.

