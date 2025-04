Lamine Yamal pide que lo vean como Lionel Messi para alzar la Champions con el Barcelona

El aún adolescente de 17 años, mientras sigue mejorando en la faceta goleadora, goza -al igual que el astro argentino- de gran libertad de movimientos desde el costado izquierdo, se ha erigido con sus desbordes, sus pases y su desparpajo como el principal argumento del ataque del equipo de Hansi Flick, que tiene en su mano cosechar el triplete Liga-Copa del Rey-Champions.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/marca/status/1917176349522883021&partner=&hide_thread=false Lamine Yamal: "A los que dicen que estoy crecido les digo que mientras gane no pueden decirme nada..."



#BarçaInter | #UCL pic.twitter.com/BgJLePQgS7 — MARCA (@marca) April 29, 2025

Lamine Yamal consagrado

La última exhibición de Yamal tuvo lugar en la noche del sábado al domingo al dar dos pases de gol en la final de Copa contra el Real Madrid.

Ha terminado de consagrarse esta temporada, con 14 goles y 24 asistencias, con innumerables muestras de genialidad en línea con su excelsa Eurocopa del pasado verano (boreal), en la que se proclamó campeón con España.

No resulta fácil caminar por la capital catalana más de unos minutos sin ver a algún aficionado portando la camiseta de Yamal, de igual modo que hasta hace unos años era el nombre de Messi el que aparecía serigrafiado en las telas azulgranas -o incluso albicelestes- de los aficionados.

De levantar el club culé la 'Orejona', Yamal tendría muchas papeletas para convertirse en el Balón de Oro más joven de la historia.

Y todo ello apenas dos años después de que Xavi Hernández lo hiciese debutar con 15 años en un partido de Liga ante el Real Betis.

En su debut fue una de las pocas ocasiones en las que Yamal pareció verse impresionado por el entorno y la presión que implica jugar para el Barça.

Picsart_25-04-27_16-59-24-766.jpg Raphinha y Lamine Yamal celebran con el trofeo de la Copa del Rey conquistado por el FC Barcelona ante el Real Madrid @FCBarcelona

"Es especial"

"Lamine es especial. Te engancha por todos los lados, te muestra la pelota, te la esconde... Al principio yo le bromeaba porque no encaraba, pero ahora él te agarra la pelota y 'voy a por vos'", explicaba en febrero el central uruguayo Ronald Araujo, que tiene que sufrir el descaro de la joven perla en los entrenamientos.

En efecto, Yamal no tardó en cargar sobre sus espaldas la responsabilidad creativa del equipo, con tan solo 16 años.

Y mientras esperaba los resultados de sus exámenes de secundaria viajaba a Alemania, donde cumpliría 17 años el día antes de levantar la Eurocopa con España, y poco después de firmar un golazo ante Francia en semifinales.

Ahora es esencial para el Barça, que ha sufrido a menudo en las escasas ocasiones en las que no ha sido titular esta temporada.

Aunque son el polaco Lewandowski y el brasileño Raphinha los que presentan mejor registro goleador, muchos de esos goles no hubieran sido posibles de no ser por las jugadas previas de Yamal.

"Messi y Lamine Yamal se van de cualquiera", analizaba el técnico del Athletic Club Ernesto Valverde, que tuvo a Messi a sus órdenes en el Barça.

Yamal, que cuando era un bebé en 2007 fue fotografiado siendo bañado por un veinteañero Messi para un calendario benéfico, ha huido siempre de las comparaciones con el ocho veces ganador del Balón de Oro.

"No me comparo con nadie y menos con Messi, eso os lo dejo a vosotros. No tiene sentido. Intento disfrutar y hacer mi camino. No he hablado con él", afirmó el español este martes.

Pero si Yamal lleva al Barcelona al título, las comparaciones no harán sino aumentar.

FUENTE: AFP