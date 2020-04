Con la esperanza de obtener el reconocimiento que no lograron en México y de ganarse la vida pegándole al balón, a sus 28 años de edad, Carlos Félix Gámez es bicampeón de goleo individual con el Managua FC.

Por su parte, Manuel Rosas, Jesús Leal, Enrico Fabrizio, Vincenzo Tavano Alonso, Jaime Ayala y Taufic Guarch, representan a la mayor delegación azteca que haya llegado al Real Esteli.

Mientras tanto, el Deportivo Las Sabanas es el segundo club de Nicaragua con más futbolistas en sus filas tras haber firmado a Luis Carbajal, Bryan Domínguez, Rogelio Espinoza e Isaías Hernández.

Real Madriz es otro club “nica” que cuenta con dos mexicanos registrados en su plantel: Fernando Ramírez y José Gomez. Lo mismo sucede con el Diriangén FC, donde militan Bruno Vilchis y Bernardo Gradilla, quien por cierto actualmente permanece inactivo debido a que libra una batalla por vencer al cáncer.

Fernando Villalpando, delantero del Walter Ferretti; Diego Jesús de la Cruz Manilla, mediocampista del Juventus Managua, y Edder Mondragón, elemento del ART Municipal Jalapa, completan el listado de los legionarios aztecas que a más de 3 mil kilómetros de distancia de su país de origen literalmente se están jugando el pellejo cada fin de semana al saltar a cancha para disputar un encuentro de fútbol en plena contingencia global para frenar los contagios de coronavirus.

“El miedo es no saber qué tanto se esté cuidando el rival, pero ya adentro uno se olvida y te concentras para jugar, para tratar de sacar los tres puntos y meternos en zona de clasificación”, expresó recientemente Fabrizio Tavano en una entrevista concedida para el diario Récord.

Por su parte, Taufic Guarch, quien luego de brillar como seleccionado juvenil terminó por apagarse en la Liga MX y tuvo que emigrar a Nicaragua, asegura que en el país centroamericano poco se habla de la pandemia que sacude al mundo.

“Veo la situación fuerte, porque hablo con mi familia que está en México, pero aquí lo del coronavirus no es muy sonado. Ellos no quisieron parar la liga y nosotros estamos tratando de ser profesionales, haciendo lo que más nos gusta, con el miedo de no saber qué va a pasar”, indicó durante entrevista para ESPN.

Mientras que las grandes ligas del mundo decidieron detenerse sus torneos, en Liga Primera los dueños de los equipos optaron por continuar bajo el riesgo de que sus jugadores puedan enfermarse.

“Cómodo nadie se siente, muchos jugadores de otros equipos no querían venir a jugar. Hay un contrato y tenemos que cumplir, pero también tenemos que ver por nuestra salud”, subraya Fernando Villalpando, jugador del Walter Ferretti.

Frente a este panorama en varios equipos nicaragüenses se les ha pedido a los futbolistas mantener el menor contacto posible con el exterior como señala Carlos Félix quien lleva dos años jugando en Nicaragua.

“Nosotros estamos casi igual que en cuarentena; solo salimos a entrenar y a jugar y vemos que en el país se ha tomado bien la iniciativa o está el miedo o la precaución de quedarse en casa. En la calle no es nada comparado el tráfico a lo que veías antes y hay muchos lugares cerrados”, manifestó el mexicano consultado por el portal Mediotiempo.

Hasta el momento, Bielorrusia, Nicaragua, Burundi, Tayikistán, Taiwán y Turkmenistán, son los únicos países donde se desafía al coronavirus manteniendo activo al deporte profesional.

