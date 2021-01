Oliver Marco, un venezolano que juega en Londres y sueña con la Vinotinto

Este joven oriundo de Caracas, próximo a cumplir 19 años de edad, que militó en el país caribeño en las inferiores del Deportivo La Guaira y Caracas FC, hoy comparte su tiempo entre las canchas de fútbol y las aulas de clases de Universidad de Loughborough, en Londres.

“Estudio una carrera llamada Sports Management lo cual disfruto bastante ya que aprendo de temas que me interesan y me ofrece la oportunidad de trabajar en el fútbol en un futuro” continúa el ahora defensa central, que en Venezuela era utilizado como volante 5.s mi objetivo si mi carrera como jugador no se da y siento que estudiar esa carrera me abre muchas puertas en el mundo deportivo. Me ha tocado trabajar en temas ajenos de fútbol ya que la carrera ofrece módulos de habilidades útiles como contabilidad y marketing. Son cosas que valen la pena aprender y las disfruto”.

Con el corazón "Vinotinto"

La selección de Venezuela siempre ha sido un sueño para Marco y su próxima meta como futbolista es ser llamado por la selección nacional.

"Mi próxima meta es ser convocado a un módulo de la Vinotinto por que siempre ha sido un sueño representar la selección. Sería un honor representar a mi país y sé que para llegar a eso tengo que seguir exigiéndome a diario para mejorar y ganarme esa oportunidad".

Por ahora, la sigue cada vez que la Vinotinto juega, sin importar que esté 7.749 kilómetros de distancia. Tampoco le importa la diferencia horaria.

Oliver Marco El venezolano Marco Oliver Cawthornejuega en el equipo de fútbol de la Universidad de Universidad de Loughborough, en Londres Cortesía familia Cawthorne

"La Vinotinto significa muchísimo para mi, los he apoyado desde que empecé a ver fútbol e intento no perderme ni un partido de la absoluta aunque me tenga que quedar despierto hasta las dos de la mañana algunas veces para los juegos", comenta el venezolano. "Como dije, es un sueño mío formar parte de una plantilla Vinotinto y haré todo lo que pueda para lograrlo. Sería un honor vestir la camiseta de la selección".

Por ahora, Marco sabe que debe seguir trabajando cada día para cumplir sus metas y aunque considera que el fútbol en Inglaterra es más físico que en Venezuela -además de los cambios en el clima- ya otros han abierto el camino y no se extrañan cuando dice que es venezolano.

"Todo el mundo conoce a Salomón Rondón por la huella que dejó en la premier league con el West Brom y el Newcastle. También conocen algunos jugadores de la plantilla sub 20 que llegó a la final del mundial, se enfrentaron ahí las dos naciones y de ese partido se acuerdan de algunos nombres como Adalberto Peñaranda y Wuilker Fariñez".