¿se va o se queda lionel messi con el barcelona?

Hoy Messi a diferencia de la “ventana” anterior puede decidir y aunque muchos canten al odio del argentino con promesas y con cifras, con turbante o sin turbante, después de haber escuchado la entrevista del periodista Jordi Évole con él, a mí me queda la sensación que la decisión está tomada y que a pesar de querer ocultar algunas respuestas, en otras fue evidente que su futuro futbolístico no está con el Barcelona.

Por el bien de los blaugrana y de muchos hinchas, espero que me equivoque, pero cuando Messi dice “quiero volver a Barcelona para vincularme con el club y para vivir aquí” me deja aclaro que el inmediato futuro no está en la Ciudad Condal.

Le llueven ofertas de Inglaterra y Francia y el guiño de Messi hacia la MLS abre demasiados frentes de acción posibles para la(s) próxima(s) temporada(s) del 10. Tiene 33 años y aún plenitud física aunque su velocidad ha cambiado. Cronos no perdona, pero su habilidad y manejo de balón lo sigue haciendo a pesar de las férreas marcas a las que se expone y al conocimiento sobre él de su rivales.

Quizá ya no es tan determinante como hace algunas temporadas, pero sigue siendo el factor desequilibrante del Barcelona cuando no aparecen los espacios.

Messi debe decidir ahora si quedarse en la zona de confort de un equipo que lo adora a pesar del costo que significa para el Barca el salario de Messi, o aceptar un reto nuevo en algún otro club que se arriesgue con la inversión en el tramo final de su carrera.

PSG ha mandado señales de todo tipo incluyendo los últimos rumores de lo que allí querría tener un hombre recién llegado al timón de los parisinos como Mauricio Pochettino.

No es nueva la versión sobre los planes que an algún momento trazó para él el Manchester City que por ahora guarda un sospechoso silencio sobre el tema. Lo que también resulta curioso es que más alla de estos dos equipos -acusados por el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, como equipos estado- pareciera que no hubiera otro club en el Mundo que pudiera financiar la operación fichaje de Messi.

Nos equivocamos. El primer paso se dio en Estados Unidos en el 2007 cuando la MLS recurrió a las operaciones económicas de alto vuelo y sedujo con mucho dinero al entonces “rey mediático” del fútbol, David Beckham. Un salario de $6.5 millones de esa época, patrocinios particulares (endorsement) y una franquicia a futuro (hoy Inter Miami) que sobrepasa el valor de los 300 millones de dólares.

El mercado de Estados Unidos es muy poderoso y no lo puede subestimar el fútbol de Europa. Esa misma operación podría traer en el 2022 o 2023 a Messi a USA y el primero en levantar la mano seria el propio Beckham.

De ahí es más difícil encontrar acomodo en los números, pero lo único cierto es que ahora Messi no tiene que lidiar con la falsedad explicita de Bartomeu y podrá decidir lo que mejor le convenga.

De las tres opciones, yo tomaría la última y, ademas, cómo le ayudaría Messi a seguir impulsando el fútbol en Estados Unidos. Casa ya tiene, le sobraría calidad de vida, pero todos sabemos que Messi es bajo perfil.

Creo yo, que si de él solo dependiera la decisión, volvería Rosario, se vestiría de Newell”s y miraría el futuro desde el balcón de sus sentimientos, pero Messi es una empresa, su nombre es una franquicia y su futuro quizá lo decida la bolsa de valores