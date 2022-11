Miami podría convertirse en la 'capital de la sostenibilidad'

“Las empresas de mayor crecimiento en el mundo están vinculadas a los negocios sostenibles. Por eso, lo que busca esta plataforma es, por medio de los (llamados) negocios verdes, combatir el cambio climático y la pobreza, ya no solo desde el punto de vista filosófico o filantrópico, sino porque hoy la sostenibilidad es un buen negocio”, dijo el líder, quien asegura que la economía no tiene por qué estar desligada del ambientalismo.

Sobre Premios Verdes

Impulsando la economía verde y dando a conocer iniciativas mundiales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (SDG, por su sigla en inglés), Premios Verdes, el evento de sostenibilidad más grande de Iberoamérica, se establece en Miami con el apoyo de autoridades y medios de comunicación para compartir y promover los proyectos más importantes a nivel mundial sobre biodiversidad, energías renovables y economía, buscado establecer las bases para afianzar, desde Miami, una nueva responsabilidad social y corporativa que ayude a mitigar los efectos del calentamiento global.

“Ser parte de Premios Verdes no tiene ningún costo para los emprendedores, y formar parte de este movimiento nos integra a una comunidad que es imparable y que busca cambiar el mundo desde los negocios sostenibles”, destacó José Javier Guarderas.

“Si lo analizamos, desde el punto de vista de negocios, no hay ninguna industria de mayor crecimiento que no tenga un enfoque de sostenibilidad. Si hablamos de la industria automotriz, resaltan los vehículos eléctricos; si hablamos de turismo, resalta el turismo sostenible o el ecoturismo; si hablamos de la industria energética, las energías renovables son prioridad; y así podemos seguir enumerando. Por eso queremos que los empresarios entiendan que esta tendencia nos beneficia a todos, y que nadie puede remar en contra, porque no se va a retroceder ni en convicción, ni en regulación, ni mucho menos en materia de mercado”, dijo.

Miami, ¿próxima ‘ciudad inteligente’?

Promoviendo lo que deben ser las ciudades inteligentes con propósito, dando a conocer estrategias para urbanizar dichas ciudades, impulsando las pequeñas y medianas empresas, fomentando la innovación y los nuevos hábitos de estilo de vida, Premios Verdes promete impactar la Ciudad del Sol informando y educando sobre cómo detener el cambio climático.

“En lo personal, me describo como un ambientalista imperfecto porque lo perfecto es enemigo de lo práctico. Por eso invito a todos a que sean ambientalistas imperfectos, y a que tengan un día verde a la semana. Como entidad se nos abrieron las puertas la ciudad de Miami, el alcalde Francis Suárez nos invitó a que Premios Verdes, por lo menos por los próximos 8 años, sean la plataforma que desde aquí promueva negocios sostenibles al mundo, por eso seguiremos buscando que negocios sostenibles vengan a Miami a invertir y a quedarse aquí”, finalizó.

Cinco consejos para un día verde

1. Utiliza el transporte público: Caminar o monta bicicleta en lugar de conducir, eso reducirá las emisiones de carbono.

2. Ahorra energía: Desconecta los artículos electrónicos que no estés utilizando y seca tu ropa húmeda al sol en lugar de utilizar secadora.

3. Trata de consumir menos carne: La producción de carne roja lleva a un número significativamente mayor de emisiones de gases de efecto invernadero.

4. Reduce y reutiliza el agua: Toma duchas de no más de 5 minutos y reutiliza el agua, por ejemplo, para descargar el inodoro.

5. Informa y educa a los demás.

Para más información visita www.premiosverdes.org o sigue la cuenta de Instagram @premiosverdes.