Con la convicción de siempre Trump llama a la unidad de la nación americana

El discurso de Trump fue el cierre de la convención de cuatro días en Milwaukee. Apareció cada uno de los primeros tres días con una venda blanca en la oreja, cubriendo la herida de bala que sufrió en atentado del sábado 13 de julio.

A su entrada al reciento, Trump estuvo de pie bajo la ovación y los vítores de ¡USA, USA, USA! y ¡luchen, luchen, luchen! Muchos de los asistentes llevaban un parche similar al del líder republicano en la oreja rerecha como símbolo de solidaridad y empatía con la tenaz lucha de Trump contra quienes desean destruir la prosperidad y el liderazgo de EEUU en el mundo.

"Nunca antes me había sentido más orgulloso de ser un Trump. Es un hombre que lo ha desafiado todo con enorme entrega y valentía", dijo su hijo momentos antes de que su padre hablara a los presentes.

Melania Trump asistió al discurso del candidato republicano y se ubicó al lado del candidato a la vicepresidencia JD Vance.

Antes del discurso se proyectó un documental sobre la vida del presidente 45 de Estados Unidos, que hizo énfasis en su labor caritativa tanto en la ciudad de Nueva York como en otras regiones del país.

"En menos de cuatro meses tendremos la mejor victoria posible, por la que hemos luchado en estos años. Les traigo un mensaje de confianza. Me postulo para ser el presidente de TODOS los estadounidenses, no para la mitad del país. Por eso acepto ser el candidato republicano a la Presidencia", dijo Trump.

Trump habla del atentado

"Agradezco al pueblo estadounidense por sus acciones de amor y apoyo después del atentado del sábado".

"Era un día cálido y hermoso. Fui al escenario y todos estaban felices. Comencé a hablar de manera enérgica porque daba cifras de mi gestión y de mi exitosa política de inmigración. De pronto sentí un silbido y sentí el impacto en mi oreja, me llevé la mano y vi que había sangre. Ví que los agentes del Servicio Secreto se tiraron encima de mi para protegerme y me sentí seguro porque sabía que Dios estaba a mi lado", narró el exinquilino de la Casa Blanca.

"Nadie se movió. Muchos pensaron que estaba muerto. Esa multitud nunca me abandonó y siguieron allí. Yo no debería haber estado aquí esta noche", comentó.

Estoy aquí, ante ustedes, por la gracia de Dios todo Poderoso. Muchos afirman que fue un momento providencial. Nadie sabía que había pasado y levanté mi brazo para que supieran que estaba vivo y les dije ¡luchen, luchen!, después hubo un rugido de amor por el país.

Trump habló del bombero que murió por defender a su esposa e hijas durante el atentado. Elogió al hombre que sirvió como escudo humano para proteger a su familia de las balas. ¡Qué hombre tan maravilloso!

Trump puso su mano en el traje y el casco del bombero que le envió el Departamento de Bomberos. Trump ha reacaudado más de seis millones de dólares para la familia. Sé que este dinero no le va a devolver su valiosoa vida, pero tómenlo como un agradecimiento. Acto seguido Trump pidió un minuto de silencio en honor.

"Nuestra determinación es inquebrantable. Nada me va a detener, no nos van a doblegar y nunca voy a dejar de luchar por ustedes y por nuestro magnífico país. Le prometo esto esta noche. Vamos a encarrilar al país rápidamente".

Somos una nación bajo Dios con libertad y justicia para todos. No podemos demonizar nuestras diferencias políticas y el Departamento de Justicia debe dejar de perseguir a personas por sus ideas.

"Yo soy quien está salvando la democracia por la gente de nuestro país". Vamos a ganar, enfatizó Trump y reconoció y agradeció a su esposa Melania Trump por enviar una carta de unidad a todo el país.

"Agradezco a toda mi familia por estar aquí y a mis 10 maravillosos nietos".

Trump se refirió a su "increible vicepresidente. Será un gran vicepresidente para devolver la grandeza a Estados Unidos. Ha sido un honor seleccionarlo y vas a hacer esto por mucho tiempo, así que disfruta, Vance", señaló Trump.

El candidato republicano citó el desastre económico y de seguridad nacional que dejan los demócratas y la extrema izquierda a una nación consternada por el grave peligro en que se encuentra su democracia frente a radicales que buscan exterminar los valores conservadores sobre los que se fundó esta Gran Nación.

A su entrada al reciento, Trump estuvo de pie bajo la ovación y los vítores de ¡USA, USA, USA! y ¡luchen, luchen, luchen! Muchos de los asistentes llevaban un parche similar al del líder republicano en la oreja rerecha como símbolo de solidaridad y empatía con la tenaz lucha de Trump contra quienes desean destruir la prosperidad y el liderazgo de EEUU en el mundo.

"Nunca antes me había sentido más orgulloso de ser un Trump. Es un hombre que lo ha desafiado todo con enorme entrega y valentía", dijo su hijo momentos antes de que su padre hablara a los presentes.

Melania Trump asistió al discurso del candidato republicano y se ubicó al lado del candidato a la vicepresidencia JD Vance.

Antes del discurso se proyectó un documental sobre la vida del presidente 45 de Estados Unidos, que hizo énfasis en su labor caritativa tanto en la ciudad de Nueva York como en otras regiones del país.

Trump hizo su discurso en medio de un giro notable en el ambiente político en Estados Unidos, cuando Biden informó de que abandonaba su carrera por la reelección presidencial. Biden no tuvo otra salida que renunciar a la candidatura, en medio de un gran caos interno en las filas del banco azul.

El expresidente estadounidense Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, guiaron los esfuerzos junto a un nutrido grupo de demócratas que creció por días para que el presidente Joe Biden reconsiderara su reelección, según los medios de izquierda entre ellos The Washington Post y The New York Times.

Obama y Pelosi dijeron que las posibilidades de victoria de Biden, de 81 años, disminuyeron de forma considerable a un 18%, de acuerdo con encuestas hechas en los últimos días.

No se sabe por quién se decidirá el Partido Demócrata para las elecciones de noviembre.

Pelosi ha dado varias entrevistas en las últimas semanas en las que ha dejado claro que Biden debería tomar la decisión de abrir el paso a un nuevo candidato presidencial en el Partido Demócrata. La política demócrata ha sido una acérrima enemiga de Trump desde que éste llegó en el 2017 a la Casa Blanca y lideró todos las acciones con el respaldo de Obama para los dos intentos de impeachment (destitución) que le hicieron al entonces Presidente.

Los oradores y delegados a la Convención Republicana han coreado repetidamente “¡Pelea, pelea, pelea!” en homenaje a las palabras de Trump cuando se puso de pie y apretó el puño luego de haber recibido el impacto de una bala y después que agentes del Servicio Secreto abatieron al agresor. Muchos de sus seguidores lucieron sus propios vendajes simbólicos en el evento.

Los oradores atribuyeron la supervivencia de Trump a la intervención divina y rindieron homenaje a la víctima Corey Comperatore, quien murió después de proteger a su esposa e hija de los disparos en el evento.

“En lugar de un día de celebración, este podría haber sido un día de dolor y luto”, dijo el senador de Ohio JD Vance, elegido por Trump para la Vicepresidencia, en su discurso ante la convención.

Donald Trump Jr. habló el miércoles sobre la valentía de su padre y dijo que demostró “para todo el mundo” que “el próximo presidente estadounidense tiene el corazón de un león”.