Conozca sus derechos labores en tiempo de crisis sanitaria

DIARIO LAS AMERICAS entrevistó a los abogados, Leoncio de la Peña y Martín Sáenz, especializados en temas laborales.

¿Tendría derecho a recibir las ayudas prometidas por el Gobierno una persona que trabaja por su cuenta?

“Sobre la primera ley aprobada por el Presidente, una persona que trabaja su propio negocio el único beneficio que tiene es que la agencia federal Small Business Administration (SBA, por sus siglas en inglés), quienes junto al estado de Florida han implementado programas para préstamos a muy bajos intereses y que pueden llegar hasta dos millones de dólares en un plazo de pago de dos años o más”, argumentó De la Peña.

Para ello, puede rellenar el formulario requerido en en Internet visite: SBABizHelp.com y SBAayuda.com

Dueño de empresa

“Los beneficios que los empleados de compañías pueden adquirir si están enfermos, no son aplicables en los casos de las personas que son dueños de empresas. Se supone, que ese individuo sea capaz de generar ganancias para suplir la caída de su empresa en tiempos difíciles, o de lo contrario utilizar créditos para recuperarse”, agregó.

Muchas personas que trabajan para empresas se quejan de que los bajos salarios que tienen ahora nunca podrán lograr grandes metas. Y precisamente sobre eso, el Congreso planifica ayudas de emergencias para personas que se quedan sin empleos, debido a la situación económica del país.

“Para quienes tienen su pequeña empresa, no todo termina en esa primera ley. Cuando el Presidente firme el segundo paquete billonario de estímulo, es que sabremos realmente los beneficios que llegarían a los gobiernos estatales y locales para rescatar a quienes lo han perdido casi todo o han sido severamente afectados por la crisis que se avecina”, explicó el abogado De la Peña.

La recompensa

El experto en temas laborares añadió que “el Gobierno federal ha anunciado que otorgará una serie de préstamos mediante formas viables y sencillas, pero aún desconocemos cuáles serían los requisitos y regulaciones”.

“Para concluir, solo préstamos a bajos intereses y adaptados a las actuales circunstancias serían los beneficios que entregaría el gobierno federal a los dueños de negocios”.

Por su parte, el letrado Sáenz explicó que cuando usted es dueño de una empresa, las dos semanas de recompensa por enfermedad se traducen en el momento en que la persona declare sus impuestos; y ese período en el que usted estuvo enfermo por coronavirus, por cuidar un menor por el cierre de las escuelas o por sospechas de contagio, lo puede deducir de los adeudos que tiene que entregar al Departamento de Rentas Internas (IRS). Es decir, no lo recibe en estos momentos, pero lo adquiere por descuentos en sus “taxes”.

Los cheques

Acerca de la ayuda en cheques de 1.200 dólares por adulto y 500 por cada menor de edad, Sáenz aclara que “esas pautas aún no han sido aprobadas, por tal motivo todo lo que usted escuche sobre eso son especulaciones. Lo que sí es un hecho es que al perder su trabajo, puede calificar para beneficios por desempleo”.

El Gobierno de Estados Unidos prevé una alta cifra de desempleo en los próximos meses y ese es uno de los motivos del paquete de 2 billones de dólares.

¿Puede un inmigrante con visa de trabajo recibir ayudas?

“Si tienen un número de identidad registrado en este país para declarar impuestos, esa persona tendría derecho, sin importar su estatus migratorio. Ahora, si no declara impuestos considero que no. Pero todo depende del acuerdo bipartidista y sus restricciones. En los discursos del Presidente no hay indicios de que quiera favorecer a los indocumentados”, puntualizó Martín Sáenz.

El impuesto

Entre los asuntos que aún no se han definido se encuentra el ‘Payroll tax’ (impuesto de salario)

“Una empresa, en dependencia de su tamaño, tiene la obligación de pagarle al gobierno el payroll tax el mismo día que paga el salario. Ahora, si el empleado paga parte de lo que la empresa paga al Gobierno, a su vez la entidad también paga un porcentaje importante al Estado. Han anunciado que estudiarán qué tipo de alivio le pueden dar a las empresas pequeñas relacionado con este tema”, explicó el abogado De la Pena.

El profesional ratificó que “la extensión de la declaración de impuestos, que normalmente cierra el 15 de abril cada año, ha sido fijada para el 15 de julio, lo que es un beneficio agregado a los empleados y compañías, porque el golpe fuerte para muchos ocurre los días anteriores a mediados de abril. Así que esta medida es importante también”.

La calificación

Para las dos semanas iniciales de beneficios por desempleo en Florida califica aquella persona que perdió su trabajo porque fue puesto en cuarentena o cuida a un familiar cercano que contrajo el coronavirus. También quienes fueron despedidos sin sueldo, debido a la pandemia. Para conocer los detalles consulte Floridajob.org en Internet.

La nueva ley federal H.R. 6201, que fue adoptada por el Congreso y ratificada por el Presidente, otorga pago por baja médica y ayuda por desempleo a quienes no pueden trabajar por haber sido diagnosticados.

Por otra parte, las empresas con menos de 500 empleados deben ofrecer uno de dos beneficios: el primero, pagarle el 100% de salario a empleados que tienen que ausentarse durante dos semanas porque un médico los puso en cuarentena. El segundo es para quienes faltaran a su trabajo por un período de hasta 12 semanas. Esto aplica a personas que cuidan a menor de 18 años de edad mientras las escuelas permanezcan cerradas.

Para obtener ese beneficio, el trabajador debe haber desempeñado más de 30 días en una empresa y entregado una notificación justificada a su empleador. En este caso, en las primeras dos semanas no recibiría compensación, pero en las próximas 10 obtendría el 67.6 % de su sueldo, excepto que el empleador demuestre a las autoridades que pagar ese beneficio quebraría su empresa.

