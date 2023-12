Se duplican los pagos de hipotecas bajo el gobierno de Joe Biden

Un análisis reciente indica que optar por alquilar podría tener más sentido financiero, ya que el promedio de los nuevos arrendamientos ronda los $1,000 menos por mes que el costo de los préstamos hipotecarios.

Datos recientes

Un estudio de la firma de inversión inmobiliaria CBRE ilustra una difícil realidad: los pagos mensuales promedio por una casa nueva se dispararon a $3,322 en el tercer trimestre de este año, lo que marca un asombroso aumento del 90% desde finales de 2020, cuando rondaba los $1,746 antes de que Biden asumiera el cargo.

Este análisis, centrado en una vivienda de 430.000 dólares con una hipoteca a 30 años y con un pago inicial del 10%, subraya la gravedad de la situación. El cálculo de CBRE no incorpora una ligera caída reciente en las tasas de los préstamos hipotecarios, según la publicación neoyorquina.

El panorama es sombrío. Los expertos - según cita un informe de The New York Post- desaconsejan a los compradores potenciales esperar un cambio en el mercado y, en cambio, proponen que se preparen para un período prolongado de altas tasas de interés.

El aumento del costo de las hipotecas tiene sus raíces las acciones de la Reserva Federal para elevar las tasas de interés desde casi cero a un máximo de 22 años, que se ubica ahora entre 5,25% y 5,50%.

La Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos elevó 11 veces consecutivas las tasas de interés como una fórmula potencial para frenar la peor inflación en los últimos casi 50 años.

Analista inmobiliaria

Hannah Jones, analista senior de investigación económica de Realtor.com y citada por The New York Post, afirma que es probable que las tasas de interés bajen el próximo año, lo que podría reducir entre $200 y $400 los pagos mensuales de la hipoteca.

La falta de inventario para viviendas existentes ha mantenido elevada la demanda de nuevas propiedades a pesar de las altas tasas hipotecarias por causa de la campaña del Banco Central para controlar la inflación.

“Nuestra previsión de vivienda espera que las tasas hipotecarias promedien un 6,8% en 2024 y bajen al 6,5% a finales del próximo año”, dijo Jones, pero reitera lo difícil que es para quienes compran por primera vez.

"Definitivamente es un mercado muy, muy desafiante para quienes compran una vivienda por primera vez. Los primeros compradores no tienen los beneficios de venta de una propiedad anterior que puedan aprovechar para comprar otra casa, por lo que resulta muy difícil ahorrar para el pago inicial; especialmente para comprar una casa a los precios actuales”.

La inflación

Según el Banco Central, inflación se ha reducido al 3,2% pero los consumidores siguen pagando precios desorbitantes, excepto en la gasolina, gracias a los más de 13 millones de barriles diarios de petróleo que procesan ahora las petroleras estadounidenses. Durante el gobierno de Donald Trump el promedio era de 12,2 millones de barriles diarios. La gran contradicción de la administración Biden y la falsa promesa de lograr la transición a las mal llamadas energías limpias y la eliminación de los combustibles fósiles, otra afirmación absolutamente descabellada en discursos públicos y de campaña electoral.

De mantenerse esta tendencia, los precios deberían ceder de manera paulatina. No obstante, la historia ha demostrado que cuando los precios de productos y servicios suben por el valor de los combustibles, luego no caen a la par; incluso, se quedan en los niveles estratosféricos, con similares salarios promedio.

Las hipotecas han mostrado algunos signos de relajación: los últimos datos de Freddie Mac muestran una caída hasta el 7,03%, el nivel más bajo registrado desde principios de agosto.

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron 5,6% en octubre, y los datos del mes de septiembre fueron corregidos a la baja, en un sector muy afectado por las altas tasas de interés.

A pesar de un sostenido descenso de precios, de acuerdo con diferentes regiones del país, en octubre se vendieron 679.000 viviendas nuevas en proyección anual (el dato a 12 meses si se mantuvieran las condiciones al momento de la medición), una caída respecto a septiembre, informó el Departamento de Comercio.

El descenso fue mayor al pronosticado. Los analistas esperaban 725.000 transacciones, según el consenso de Market Watch.

Las ventas en septiembre fueron revisadas a la baja, a 719.000 unidades en lugar de las 759.000 anunciadas previamente, un avance de 8,6% en relación con agosto, pero por debajo del 12,3% de crecimiento anunciado inicialmente.

La mediana de precios (que deja por delante y por detrás 50% de las unidades respectivamente), fue de 409.300 dólares frente a 422.300 en septiembre. El precio promedio por vivienda nueva fue en tanto de 487.000 dólares frente a 515.400 dólares el mes anterior.

Las tasas de interés escalaron en octubre a su nivel más alto desde el año 2000.

La tasa promedio cerró en octubre en 7,79% anual para créditos a tasa fija 30 años, el más solicitado en Estados Unidos, según datos de la agencia de refinanciamiento hipotecario Freddie Mac.

Desde entonces las tasas bajaron, pero siguen por encima del 7%.

¿Y para el 2024?

"El mercado de alquiler sigue siendo la alternativa para esperar", añade Jones. "Lo peor que puede ocurrir es compre una casa que no puede pagar o que no resulta insufiente para su comodidad".

También existe la alternativa de buscar otros lugares para vivir.

"Vemos muchas soluciones creativas en los primeros compradores, como mudarse a áreas que tal vez estén un poco más alejadas o mudarse a zonas con un precio más bajo", agregó Jones. "Hemos visto cómo la popularidad de los mercados del Medio Oeste y del Noreste, de menor precio, ha aumentado durante el último año para contrarrestar los altos precios de las viviendas".

No obstante, un reciente informe de Realtors.com indica que en el 2024 el acceso a comprar una vivienda pudiera mejorar y señala que una demanda de vivienda menos frenética y un incremento de opciones de alquiler mantendrán las ventas de propiedades relativamente estables lo que ayudará a que los precios se reajusten a la baja incluso cuando los niveles de inventario no son altos.

Para el 2024, los pronósticos de la firma Realtors.com señala una disminución del inventario del 14%, una tasa hipotecaria entre el 6,8% y 6,5% (al final del año) y un descenso en los precios del 1.7%; mientras que el promedio de ventas de viviendas seguiría en contracción con apenas el 0,1% de incremento.

FUENTE: Realtors.com, The New York Post, The Wall Street Journal y AP